Cirkusprofilen som alla Gävlebor visste vem han var – här är Bodo Wests historia

Det ska böjas i tid, det som krokigt ska bli. Cirkusartisten La Bella Ingeborg debuterade i yrket som femåring. Kristian Ekenberg skrev om henne – och om Gävles bakgrund som cirkusstad – i GD 11 februari. Bodo West var några år äldre när han blev lärpojke i samma bransch. 1940 kom han till Furuvik, stannade kvar och blev lokalhistoria. Alla Gävlebor visste vem han var.

Pappan, en ungersk skräddarmästare, hade fått en tjänst vid en tillskärarakademi i England. Men efter första världskriget skulle Ungern byggas upp igen, och familjen flyttade tillbaka. Sonen Bodo, född i Manchester 1911, var sju år då. I några år gick han sporadiskt i skola. Med mammans samtycke, men i smyg för pappan, ägnade han sig mer åt akrobatik i en cirkusskola.

13-14-årig fick han kontakt med en artistfamilj i Italien och reste dit ensam, utan att kunna språket och med några dagars matsäck i ett knyte. Och under sju år som ”italienare” for han runt med cirkusar och varietéer. Han arbetade bland annat med Josephine Baker på en varieté i Milano – vilket långt senare, 1965, resulterade i att hon hälsade på hans familj i Gävle i samband med ett framträdande i staden. Under hela tiden i Italien var han inte hemma i Ungern en enda gång, men han sparade av sin lön för att kunna skicka pengar till sin mamma.

Medan han turnerade i Europa med Cirkus Schumann kom han för första gången till Stockholm i mitten av 1930-talet för att uppträda – men hamnade på Serafimersjukhuset med en akut blindtarmsinflammation. Han var vid denna tid i första hand akrobat. Liten och lätt var han, så det var han som i språngbrädesnumren kastades upp i luften. Men i cirkusar måste man kunna flera konster. Han dansade klassisk balett, spelade instrument, red pas de deux och voltige, vilket innebar olika konster på en galopperande häst.

Fram till 1940 fortsatte han att resa. I Oslo, som han bedömde som en trygg plats i det oroliga Europa, skaffade han sig en lägenhet. Därifrån reste han till Stockholm för att uppträda på Chinavarietén under mars-april 1940. Medan hans grupp var där, gick tyskarna in i Norge den 9 april. Bodo hade engelskt pass och kunde inte resa tillbaka. På hösten samma år kom han till Furuvik med Cirkus Houcke.

Det var hans änka och mångåriga arbetskamrat Gun Rosenberg som 1998 berättade för mig om Bodos bakgrund. I ”Från Gästrikland 2012”, som handlar om Furuviksbarnens historia, skrev Stig Gavlén om Bodo. Som flera andra artister fick han en fristad hos Gösta Nygren i Furuvik. Nygren, försäljningschef på Gevalia, hotelldirektören Zedrén och kaffedirektören Engwall stoppade planerna på styckning av SJ:s förfallna Furuvikspark i småhustomter och startade sommarspel med uppträdande barn där, med stöd av entusiaster som Johan Johansson, alla barnens ”farbror Johan”, och låtskrivaren Agnes Jansson, ”faster Agnes”.

Den mångkunniga Bodo West (han hette också Rosenberg) började där som snickare och målare men samarbetade snart med parkens intendent och barnledare Johan Johansson, som hade ett strikt dagsschema och fasta regler för barnens uppförande. Bodo införde akrobatik och djur i barnens program, som innebar uttagning och träning under vintern och spel hela sommaren. Furuviksbarnen for även på mycket framgångsrika turnéer i Sverige sommartid.

I boken ”Cirkusfamiljer i Gävle” (”Från Gästrikland 1978”) skrev cirkusspecialisten Per Arne Wåhlberg om Bodo, som redan innan han kom till Furuvik var internationellt välbekant: ”Han blev snart även känd som en skicklig lärare och idérik instruktör. Det var därför helt naturligt, att ungdomar med intresse och fallenhet för artisteri sökte sig till Furuvik och dess ungdomscirkus, för att av Bodo West lära sig behärska cirkuskonstens olika discipliner: parterrakrobatik, lindans, trapetsakrobatik, trampolinsprång, ridning …”

Som barn hade jag två verklighetsanknutna bilderböcker som för mig hade sagoskimmer. En handlade om prinsessorna på Haga (de tre förstfödda), och en om Furuviksbarnen.

Under de 46 år, då barnverksamheten pågick, byggdes den furuviksanda som nog var en förutsättning för populariteten och framgångarna. Barnen lärde sig mycket mer än att balansera och jonglera – arbetsdisciplin, ansvar, hänsyn, ett allvar i leken, känslan av en kollektiv gemenskap. Det var sysselsättning för många Gävlebarn hela sommaren. Förutom resor och mat fick de fickpengar och karusellbiljetter. Måndagarna var spelfria, och Bodo kunde ta barnen på utflykt; de badade, solade och lekte. Gästspel på Gröna Lund och Liseberg hörde till traditionerna, och vid säsongens slut gjordes en veckolång resa exempelvis till Leksand eller Barnens Ö i Stockholms skärgård.

Bodo mötte uppskattning. Han fick Gefle Dagblads kulturpris och ett stort cirkuspris. Det finns skäl att reflektera över att detta lyckliga och fostrande sommaräventyr – för barn som i många fall annars skulle blivit kvar i stan hela sommarlovet – tog slut. Bodos och Guns dotter Nina Rosenberg och andra var villiga att fortsätta. I början av 2010 väntade många barn på den vanliga träningen inför sommarens föreställningar. Då kom ett besked om time out: dåvarande ledaren Camilla Lénström var gravid, men man skulle fortsätta nästa år. I januari 2011 fick barnen ett nytt brev: Furuviksbarnens verksamhet skulle inte återupptas.

Kvar i Gävle finns många som kan berätta mera – Bodos hustru Gun Rosenberg, som hela tiden varit engagerad i arbetet med Furuviksbarnen, deras egna barn och gamla Furuviksbarn som Lisse-Lotte Danielson (”Åren som Furuviksbarn var den absolut bästa tiden i mitt liv”), Bo-Göran Hedberg (Furuviksbarn 1951-56, ”tills barnavårdsnämnden sa ifrån”) …

Fotnot: På torsdag arrangerar Stadsbiblioteket och "Cirkus 2020" ett samtal om Furuviks ungdomscirkus och dess historia.

Barbro Sollbe