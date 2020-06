Corona är ingen konst för Gävleaktuella Clowner utan gränser – vana vid att allt kan hända

"Vad är det längsta någon av er har gått någon gång?" frågar clownen Björn Dahlman då frågestunden tagit vid efter föreställningen "Grodkungen" där han är en av tre skådisar.

– Jag har gått från farmor i Forsby en gång. Det tog tre och en halv timme, svarar en flicka från Trödjeskolans lågstadium och förskola som är publik för onsdagens morgonföreställning i Stenebergsparken.

– Tänk att du skulle gå härifrån till farmor och tillbaks varje dag i en månad. Det är ungefär så långt de här barnen har gått, replikerar Björn Dahlman och syftar på vissa flyktingbarn från Syrien som hans Clowner utan gränser spelar för.

Ja, kontrasterna är förstås stora mellan gig som Clowner utan gränser gör i ett soligt Gävle, där värmen dock inte alls är vad den är i Kina (där Björn Dahlman egentligen skulle varit på turné nu), Nigeria, ett flyktingläger i Lesbos eller någon av de andra platser i världen där clownerna underhåller barn som "inte har det så kul".

Egentligen skulle det bara ha varit en grupp som spelade i Gävle under veckan, med publik på över 200 personer. Corona tvingade dock "clownkontoret" att tänka om och nu är två grupper med tre skådisar i varje ute och spelar för Gävles kommunala skolor under veckan, som en del av Gävles cirkussatsning under året. Detta för att se till att de inte spelar för över 50 personer åt gången som restriktionerna slår fast.

Corona har även satt stopp för så kallade highfives och kramar. Samt en stor tejpliknande rekvisita-pinal som skådespelarna fastnar i, och därmed kommer för nära varandra. Dessutom märks det att barnen har full koll på pandemin. Som när Ipshita "Ippi" Rajesh bär runt på en boll i munnen och får kommentarer som "hon har fått corona".

Om någon i ensemblen känner sig sjuk ska den avstå att spela och därför är turnébilen full av "plan-b-attiraljer". Det kan till exempel handla om att jonglering blir ett substitut. Och lyckligtvis för Clowner utan gränser är det inga större problem, då de är vana vid att precis allting kan hända under en show oavsett var den äger rum.

Vad utmärker Gävle som spelstad?

– Det är bra respons här. I Stockholm kan det vara så att barnen är lite mer mättade av allt kulturutbud som finns där, säger Lise Edman, cirkusdirektör i "Grodkungen" och själv uppvuxen i Gävle.

– Bara i Uppsala märks det en skillnad i att barn, ibland så små som sju år kan vilja vara coola och säga saker som "det där är inte på riktigt", fyller Björn Dahlman i.