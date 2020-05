Corona tvingade indierockarna från Gävle att ge ut sitt nya album själva – fastän de hade skivkontrakt

Att corona ställer till det på livefronten har vi hört mycket om, men det gäller även släpp. I Gävlebandet The Entire Casts fall skulle det efter sex år bli en genomtänkt återkomst på nya skivbolaget Strangers Candy med album nummer två (eller egentligen det första som The Entire Cast, efter namnbytet från No Coda) som också skulle tryckas på vinyl. Nu blev det snarare ett släpp som kom lite som en överraskning, trots att bandet hintat om att något nytt varit på gång sedan ett halvår tillbaka ungefär. Förra torsdagen 14 maj gav bandet så ut nya albumet "On Holiday" på egen hand, men dock med skivbolagets tillåtelse.

– Vi ville släppa albumet från våra huvuden. Inte minst för att kunna gå vidare till nästa skiva, säger Victor Claeson som även påverkats av corona i sin roll som matchproducent och teknikansvarig på Brynäs a-lagsmatcher.

Sedan vad gruppen då hette, No Coda, kom ut med albumet "The Entire Cast" 2014 har bandmedlemmarna Madeleine Hansen, Adam Viger och Jesper Westlund flyttat till Stockholm. Replokalen kombinerad med studio på Maxim i Gävle är dock fortfarande bandets nav. Arbetet med nya skivan har huvudsakligen pågått mellan sent 2016 och likaledes 2018, och det har inte har varit en oproblematisk process. Till exempel har det bestämts i sista stund då allt skulle vara klart, att material skulle mixas om.

– Vi har gett oss fasen på att göra det ordentligt hela vägen, så att vi inte känner oss missnöjda senare.

Bandet har även försökt hålla ett mer öppet samtalsklimat än tidigare. Ingen ska hålla inne med sin åsikt har varit en filosofi. Konflikter inom band är nog inte ovanligt överlag och en orsak till det kan förstås vara att medlemmarna håller inne med tankar av olika skäl, som av konflikträdsla till exempel. Men att rensa luften kan också ha en renande effekt.

– Jag tror alla band behöver gå i genom ett "purgatory" som vi gjort, säger han och syftar på skärselden.

Sent förra året åkte The Entire Cast på en kryssning till Helsingfors som blev som en slags återförening samt kontraktssignerings-firande inför albumsläppet som nu blivit verklighet, om än inte som det var tänkt. Vi får i videon till "Oct Dream" även följa hur det såg ut på Viking Line-båten och karaokebarer i den finska huvudstaden. där första ordet mycket riktigt är en förkortning av oktober. Två nya videor är på väg i framtiden. Mer visuellt blir det också högst troligen i form av en livesession i någon form på Kungen i Sandviken i slutet av maj, så håll utkik på bandets facebooksida till exempel. Senaste gången bandet överhuvudtaget spelade live var för övrigt i Gävle på Söders källa, då som förband till nu i namnet som Sonic Boom albumaktuella britten Peter Kember, som då uppträdde som Spectrum.

Musikaliskt kan de som hängde med på No Coda-tiden känna igen sig, men det går långsammare nu. Textmässigt är en nyhet att gruppen har två låtar på svenska på albumet. "Du du du" började med en demo av Adam Viger med nonsenssång, som Victor Claeson tog vidare och skrev en text till.

– Jag tycker om att skriva texter utifrån såna förutsättningar. Texten går att tolka på flera olika sätt. Den kan dels vara en "tänka på sitt ex"-text, men min originaltanke var att den skulle handla om Saturnus bitterhet över att ha blivit till en planet från att ha varit en stjärna från början, säger Victor Claeson och berättar att han har ett stort intresse för metafysik och filosofi.

Som det brukar heta: lyssna och döm själv på nämnda låttext och övriga albumet på till exempel Spotify.

* Spana även in The Entire Cast-sidoprojektet som eventuellt har namnet James H Poona på Instagram.