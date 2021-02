Covidsituationen i GGIK – så är läget inför fredagens ödesderby

De tre covidsmittade GGIK-spelarna insjuknade i mitten av förra veckan och testades i tur och ordning med start torsdag.

GGIK har ställt in träningarna under måndagen och tisdagen, och sent på tisdagseftermiddagen hade inga fler spelare insjuknat.

Beskedet just nu är detsamma som i söndagskväll.

– Vi går efter att den vanligaste inkubationstiden är fem dygn, och just nu räknar vi med att spela. Vi har kallat spelarna. Och vi har meddelat Sätra också, säger Håkan Gavlén.

– Eftersom de här tre spelarna har en speciell relation där de delar bil och så vidare så hoppas vi att smittan stannar där. Det kan ju fortfarande hända saker, jag kan säga en sak nu och en helt annan om några timmar. Men just nu räknar vi med att spela derby på fredag.