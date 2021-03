Csaba Bene Perlenberg: Attacken i Vetlanda hade kunnat hända här

Ett av de värsta terrordåden i svensk historia ägde rum den 3 mars. Året var 1940 och sprängladdningen som lades i tidningen Norrskensflammans tryckeri i Luleå kom att rasera hela tidningshuset. I det politiska attentatet dog fem personer, varav två barn. Ytterligare fem personer skadades. Dådet är en skamfläck i svensk historia.

Nu har den tredje mars än en gång befläckats med blod och tyngts av sorg. Om det handlar om ännu ett terrorbrott i lagens mening återstår att se.

I Vetlanda skadades åtta personer under onsdagseftermiddagen, flera allvarligt, med tillhygge av en 20-årig man hemmahörande i en kommun på Småländska höglandet. Mannen var känd av polis sedan tidigare och sköts av polis vid ingripandet.

Fem olika misstänkta brottsplatser kunde under gårdagen identifieras. Polisen utreder händelsen både som misstänkt mordförsök och misstänkt terroristbrott men polisen kunde inte och ville ej vid presskonferensen klockan 20 under onsdag kväll gå in på varför man misstänkte terrorbrott. Utredningen framöver kommer ha mycket att förtälja om händelsen. Spekulationer kommer att frodas och alla har ett samhällsansvar att undvika att sprida uppgifter som inte är verifierade. Ryktesspridning löser inga brott.

Oavsett om händelsen är ett terrordåd eller en annan form av våldsam attack utan politiska förtecken skakar attackerna om Sverige i grunden. Symboliken av de två terrordåden 2010 och 2017 i huvudstaden var uppenbar, men Vetlanda är på många sätt och vis en betydligt mer svensk måltavla än vad Stockholm är.

Vetlanda är inte Stockholm. Vetlanda är Hallstahammar och Fagersta och Sala och Norberg och Köping och alla andra små städer som många människor i Sverige härstammar från. Det är hem och hjärta, det är trygghet och ursprung. Därför är attacken också en prövning av vår bräckliga trygghet. Därmed är det viktigt att minnas den gemenskap och den resning som snabbt bildades efter terrorattackerna i Stockholm.

Vetlanda måste ges allt stöd som finns att ge i denna prövande stund.