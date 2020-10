Csaba Bene Perlenberg: Gävles kommunledning försöker önska bort pandemin

Detta har medfört historiska utmaningar som vi bara kan klara av tillsammans”. Därefter brukar den opinionsbildande avsändaren att försöka motivera varför samma slags lösningar som föreslogs för att lösa diverse samhällsproblem och utmaningar före pandemin, även är de bästa svaren för att lösa pandemins konsekvenser och möjligheter.

Men pandemins ekonomiska konsekvenser går inte att möta med beprövade svar. Inte heller går det att önska bort den. Det kvittar hur stora statsanslag som kastas åt kommuner och regioner; förr eller senare måste de extra anslagen betalas.

Att kommuner, regioner och staten går back på grund av minskade skatteintäkter, företagskonkurser, ökad arbetslöshet och extra stöd till berörda parter är ingen överraskning. Samtidigt går det inte att bemöta exempelvis underskott i offentliga finanser med en axelryckning. Det finns som bekant inga gratis luncher.

Därför är det direkt beklämmande att kommunstyrelsen i Gävle beslutat att låta flera nämnder gå med underskott för 2020. Gävle har inget nämnvärt ekonomiskt utrymme att bjuda på underskott. Redan förra året gick socialnämnden, arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden och omvårdnadsnämnden cirka 100 miljoner kronor back. Då hette det att det inte var acceptabelt och att om det inte drogs i handbromsen så skulle underskotten bli eftersläpande och orsaka större skador framöver. En självklarhet, kan tyckas. Men tack vare pandemin låter det endast ett år senare aningen annorlunda. I ett radioinslag i P4 Gävleborg säger kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S) att det var ”självklart” att tillåta underskottet (6/10), däribland 43 miljoner kronor i röda siffror i omvårdnadsnämnden.

Gävle kommuns sammantagna ekonomiska resultat må vara på plussidan, men det betyder inte att den generella utvecklingen pekar uppåt. Tvärtom. Årsrevisionen för 2019 konkluderade att ”trenden för de senaste fem åren är att kostnadsutvecklingen är högre än intäktsutvecklingen av skatter, generella bidrag och utjämning”. Det betyder att kostymen är på väg att spricka. Acceptans för kommunala underskott i enskilda nämnder hjälper knappast budgetdisciplinen på rätt väg.

Revisionen konstaterar också att de kommande åren kommer att kräva en ökad finansiell exponering och risktagande. Bara under de kommande åren finns det investeringsplaner för 700-900 miljoner kronor per år, vilket skulle kräva motsvarande resultatförbättringar på 500 miljoner kronor per år för att Gävle kommun ska klara av egenfinansieringen. Revisionen konstaterar korrekt att det kommer att kräva soliditet och självfinansieringsgrad. Det gör att underskott, alldeles oavsett anledning, urgröper kommunens handlingsförmåga.

Pandemin får inte bli en ursäkt för att inte fatta nödvändiga och obekväma beslut. Om inte underskott regleras nu, kommer problemen endast att skjutas framåt. Och det är inte politikerna som får betala, det är Gävleborna.

Csaba Bene Perlenberg

Csaba Bene Perlenberg