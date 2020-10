Csaba Bene Perlenberg: Här går Socialdemokraterna mot strömmen och är framgångsrika

Bilden är sedan mars 2019 närmast ikonisk: Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern ömt omfamnar en muslimsk kvinna utanför Kilbirnie-moskén blott dagar efter det högerextrema terrordådet som lämnade 50 personer ihjälskjutna vid två moskéer i Christchuch.

Fotot på regeringschefen, själv iklädd en hijab, lätt tillbakadragen över huvudet visande sitt hår, har sedan dess blivit Arderns visuella politiska arv. Ord som tolerans, medmänsklighet och nationellt enande används flitigt ihop med bilden.

Nu spekuleras det öppet i att Jacinda Arderns värdiga ledarskap i sviterna av terrordådet samt hennes resoluta hantering av coronapandemin har placerat henne som en av de hetaste kandidaterna för Nobels fredspris.

Jacinda Arderns internationella popularitet är för närvarande ojämförbart med någon annan världsledare: Som regeringschef i ett land med under 5 miljoner invånare har Ardern ett närmast populärkulturellt genomslag. Hon är exempelvis en återkommande gäst hos den amerikanska talkshowvärden Stephen Colbert, som till och med valde att resa till Nya Zeeland och spela in flera komiska inslag med premiärministern. I ett avsnitt hämtar Jacinda Ardern själv Colbert i bil vid flygplatsen i Auckland.

Men Jacinda Ardern är inte bara en modern, global ledare och premiärminister på Nya Zeeland. Hon är även partiledare för Labour, den nyzeeländska socialdemokratin som i mitten av oktober kommer att möta väljarnas dom i parlamentsvalet. Hittills ser det ut att kunna bli ett superval för Labour. Det talas till och med om att Labour kommer kunna styra ensamt, utan den regeringskoalition som utgörs av det socialkonservativa och populistiska partiet New Zealand First samt De Gröna som står utanför regeringen men ingår i budgetunderlaget.

Ardern, som endast blev Labours partiledare sju veckor före parlamentsvalet 2017, ser ut att göra en ännu större valskräll än förra gången då partiet ökade med hela 14 mandat. Labour hovrar för närvarande kring 50-procentssträcket, även om det under senare tid har sett en trend nedåt. Tidigare i år var Labour uppe på ofattbara 60 procents väljarstöd i opinionsundersökningar.

Samtidigt är det ingen som tror att oppositionspartiet The Nationals, som är inne på sin tredje partiledare bara under det senaste året, kommer att kunna bilda regering efter valet. Labours samarbetsparti NZ First ser ut att helt kunna åka ur parlamentet vilket kan komma att påverka Arderns regeringsunderlag.

Den nyzeeländska socialdemokratin går helt enkelt som tåget, en världsunik position i en tid då socialdemokratin världen över fortsätter att krympa och stappla sig framåt.

En stor anledning stavas Jacinda Arderns personliga popularitet. Lägg därtill att Ardern gjort valet till en förtroendeomröstning om sin regerings ledarskap och hantering av pandemin. Men bortom partiets valslogan ”Let´s keep moving” finns även reella politiska bedrifter, däribland att regeringen höjt minimilönen varje år vid makten sedan 2017. Ett centralt vallöfte är att höja timlönen till 20 NZ-dollar per timme.

De svenska Socialdemokraterna kommer säkerligen hålla järnkoll under de kommande veckorna på sina kiwi-partifränder på andra sidan globen.

Csaba Bene Perlenberg