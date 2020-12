Csaba Bene Perlenberg: Pandemin visar att det var ett misstag att lägga ner Rörbergs flygplats

Nordens största flyg- och helikopterambulansföretag, som länge ansvarat för ungefär 85 procent av alla livsnödvändiga flygtransporter med ambulansflygplan i Sverige, levererade nyligen en hård julklapp: Från och med 1 januari planerades verksamheten stängas ner i södra Sverige.

Detta kunde Expressen avslöja (18/12).

Stoppet berodde på att i praktiken all planerad vård ställts in, vilket utgör tre fjärdedelar av transportverksamheten. Därmed har en stor del av företagets intäkter försvunnit. För regionerna och skattebetalarna, som endast betalar för faktiskt utförda transporter både av akutpatienter och planerad vård, är det en mycket bra deal. Men för just akutpatienterna som är beroende av att infrastrukturen är på plats med ett fungerande flygbolag samt för bolaget självt som behöver intäkter, är det mindre bra.

Socialstyrelsen har under delar av året betalat ut stöd stöd till ambulansflyget, men endast fram till mitten av september. Efter att utsikten om att stora delar av det svenska ambulansflygnätverket blivit känd har dock socialminister Lena Hallengren (S) agerat och utlovat stöd genom ett regeringsbeslut inom kort till ett värde av 50 miljoner kronor.

Inget av detta hjälper dock patienter i Gävleborg som riskerar att hamna i en akut situation eftersom det inte varken gör till eller från att ha fungerande ambulanssjukvård med vingar eller helikopter om det inte finns några flygplatser att starta från eller landa vid under svåra väderförhållanden. I stället måste patienter transporteras via markbunden ambulans till flygplatser i Uppsala, Borlänge eller Sundsvall om färden måste gå till södra Sverige.

Det gör Gävleborg till den icke avundsvärda enda regionen i hela riket som inte vill ge sina invånare tryggheten att kunna få i väg dem till större sjukhus vid behov.

Tydligt är att Gävleborgs två före detta flygplatser i Rörberg eller i Söderhamn hade behövts nu och framöver.

Gävle kommun tog som bekant beslutet 2016 att avveckla instrumentflygplatsen i Rörberg. Socialdemokraterna fortsätter att försvara nedläggningen i Rörberg och menar att Arlanda och Sundsvall är i fullgod närhet. Och nog är kostnaderna för att hålla start- och landningsbana och övrig teknik i användarbart skick inte jättebilliga. Det aktualiserar behovet av att staten tar ett större ansvar för samhällskritisk infrastruktur även bland molnen.

Att Gävleborg nu som enda län står utan egna flygtransportmöjligheter mitt under rasande pandemi är onekligen oroväckande.

Samtidigt är det värt att betona att flyget onekligen har framtiden för sig. Den gröna utvecklingen går framåt och i slutet av 2020-talet beräknas det första svenska elflygplanet med passagerarkapacitet upp till 19 personer stå klart. Med billigare drift och billigare flygplanskropp samt en flygkapacitet om cirka 40 mil öppnas det upp helt nya möjligheter för helt nya flygplatser som kommer att kunna ha mer frekventa avgångar och ankomster inte minst i glesbygd. Det betyder att kommuner och regioner gör klokast i att inte avveckla eller sälja lokal kapacitet även om den försätts i tillfällig träda.