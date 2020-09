Csaba Bene Perlenberg: Vården är inte en digital snuttefilt

Via Kivra samlas all post och räkningar på ett och samma ställe, tydligt uppradad i olika digitala högar. Parkeringsappar gör att man har parkeringsautomaten i fickan i stället för i ett gathörn på andra sidan kvarteret. Biljettluckan för buss- och tågbiljetter har flyttat in i smartphonen. Och så vidare.

En av de sista stora samhällsaktörerna som vänt sig mot den digitala öppenheten är vården. En av anledningarna är att sjukvården i Sverige faller under regionernas ansvar, där digitalisering mest är förknippat med misslyckade uppköp av havererade system och stora förändringsprocesser, än smart apputveckling eller effektiv digitala portallösningar. En annan kan helt enkelt vara för att vården har en hälsosam skepticism till patienter som de senaste åren inte alltid betett sig rationellt. Akutmottagningar runtom i landet kan vittna om hur allt fler som egentligen borde ha sökt sig till närmsta vårdcentral i stället kräver att bli emottagen via akutintaget.

Då är det inget emot hur patienter under coronatiden fått nätläkarbranschen att fullständigt explodera. Om olika privata nätläkare under de senaste åren har varit ett mindre irritationsmoment för de regionpolitiker vars sjukvårdsbudgetar naggats i kanten av nätläkarnas subventioneringar, är det inget emot hur det varit under coronakrisen när både offentliga och privata vårdaktörer förflyttat över så mycket som möjligt av patientkontakter till diverse digitala forum.

Att vården getts en digital spark i barken under coronakrisen är otvetydligt. Frågan är hur mycket av det som kommer att kvarstå när pandemin är över. I en debattartikel i Dagens Samhälle uttryckte Magnus Isacson, ordförande för Svensk förening för allmänmedicin tidigare i år (27/5) en viss skepsis inför skärmvården:

”För oss som arbetar på vanliga vårdcentraler har dessa extraordinära tider givit incitament att göra fler videobesök vilket delvis har varit positivt. Det har gjort att vissa politiker har jublat över hur snabbt omställningen till framtidens vård har gått. Våra reflektioner har snarare varit att det är en nödlösning som egentligen inte ger så mycket mer än ett telefonsamtal och att ett videobesök fortsättningsvis är enormt underlägset ett fysiskt besök.”

Därför är det viktigt att komma ihåg att den digitala e-tjänsten som Region Gävleborg startar upp nästa år just ska ses som ett komplement. Att kunna boka vård är inte detsamma som att vårdas.

En uppenbar fördel är att inte behöva stressa med att hinna fram till bokning av vårdmöte under telefontid och riskera att missa den. Att regionens invånare har en snabbare väg till öppenvården genom självservice kan endast ses positivt. Det är också positivt att de fysiska mottagningarna avlastas genom e-tjänsten. Exempelvis kommer det gå att beställa labbprover inför ett vårdbesök.

Vård är dock inte vilken tjänst som helst. Att tillgängligheten förbättras ska inte automatiskt innebära en ökad vårdanvändning. Vården får inte bli en digital snuttefilt.

