Då återvänder Diggiloo till Gävle 2020 – med 14-årigt stjärnskott och dansk rock-mamma

Arrangören Krall Entertainment har lagt märke till att det varit mycket dansk publik framför allt på Diggiloos Skånedatum. Det återstår att se om de även åker längre norrut. Sanne Salomonsen, Danmarks troligen kändaste sångerska, är hursomhelst med på samtliga 25 datum från Ystad i syd till Älvsbyn i norr år 2020 - hennes första Diggiloo-sommar.

– Det ska bli så roligt att samarbeta med de andra artisterna. Jag förväntar mig "one big party from the beginning to the enda", säger hon om sommaren.

Bland de andra artisterna i årets upplaga har Salomonsen sedan tidigare arbetat mycket med Tommy Nilsson och hon är även bekant med Sarah Dawn Finer sedan förr.

– Nu har jag även lärt känna Jessica Andersson också som är en helt underbar kvinna.

Theoz då?

– Det är en fin grabb. Småtjejerna blir ju tokiga när de ser honom. En riktig liten charmör, säger hon om årets yngsta artist, 14-årige Theo Haraldsson som gjort sig känd som influencer och nu även popstjärna.

Sanne Salomonsen är också aktuell med musikalen "Sanne - The Musical" om "hela Danmarks rock-mamma", som görs av Live Nation och turnerar Danmark runt under hösten 2019. Här spelas hon av tre danskor som gestaltar tre olika eror av hennes liv. Flera andra stora danska artister porträtteras och exmannen Mats Ronander dyker givetvis upp, här spelad av David Owe.

Bland de andra artisterna i årets Diggiloo-turné märks David Lindgren, ständig general med hustru Kristina Lindgren. Det blir också återseenden med Mariette, Frida Öhrn (Oh Laura, Cookies 'n' Beans) och komikern Per Andersson.

– Det ska bli så jäkla kul att få diggilooa i sommar igen. Lite äldre, lite vildare och med massa Diggiloo-abstinens i rockärmen tänker jag ta mig an sommaren. Se upp Sverige! säger Per Andersson i ett pressmeddelande där han även utmålas som den som kommer vara "ansvarig för mest djävulskap på turnébussen".

Diggiloo startar 1 juli 2020 i Malmö och avlutas 22 augusti i Eskilstuna. Strömvallen i Gävle får besök 21 augusti. Biljetterna släpps 30 november.