Dagens fråga om ABBAs skivsläpp – Gävlebon Bo Berglund: "Jag har jobbat med ABBA"

Musiksläppet uppmärksammades över hela världen, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på gruppens popularitet och att det har gått 40 år sedan sist. Tio nya låtar ska det bli, meddelade Benny Andersson och Björn Ulvaeus, med popbandet som hade sin storhetstid på 70- och 80-talet.

Dessutom blir det en konsert i London där gruppen uppträder som hologram/avatarer på en arena som byggs speciellt för detta ändamål i London.

Dagens fråga: Vad tycker du om att ABBA släpper nytt?

Bo Berglund, 77 år, översättare och pensionär, Höjersdal

– Det är roligt, särskilt eftersom jag har jobbat som tolk för ABBA när de var på turné i Japan. Jag bodde i Japan och anlitades vid flera tillfällen av ett japanskt skivbolag för att tolka. Under de veckor som de var där hängde jag med ABBA gänget varje dag.

Agnes Hallberg, 16 år, studerar på Vasaskolan, Hagaström

– Bra, jag lyssnade jämt på ABBA när jag var liten, men inte så mycket den senaste tiden.

Pia Lundgren, 56 år, sjukskriven, Andersberg

– Det har jag längtat efter, det har gått för lång tid bara. Jag har varit ABBA-fan sedan jag var sju år. Bästa låtarna är Name of the game och Eagle.

Micke Lönn, 51 år, mellan två jobb, Gävle

– Det är väl bra, synd bara att de har haft så långt uppehåll.

Ingrid Fröderberg, 17 år, studerar på Vasaskolan, Hagaström

– Underbart. Jag har pratat om dem hela veckan, jag älskar ABBA. När jag var liten lyssnade jag alltid på dem. De nya låtarna tycker jag är bra, annars är favoritlåten "Does your mother know".