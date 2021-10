Dagens fråga: Vilken musikstil gillar du mest?

Matilda Steen, 18, studerande, Marma

– Mycket svenskt i stil med Håkan Hellström och Veronica Maggio. Men också poppunk och emo som Panic at the disco! och Fall Out Boy.

Andreas Lindgren Andersson, 24, jobbar på företaget Tält och fest, Sandviken

– Hårdrock som Slipknot, Ghost och Bullet for my valentine.

Esram Hayleslase, 15, studerande, Andersberg

– Rap, mest svensk rap. Asme är min favorit. Hans röst är bra både när han rappar och sjunger.

Sara Ahmed och Jasmin Dawod, båda 14, studerande, Gävle

– R&b, säger Sara Ahmed.

– Pop och hiphop. Amerikansk hiphop, jag gillar inte svensk så mycket, förtydligar Jasmin Dawod.

Lana Kaok, 23, jobbar inom äldrevården, Sandviken

– Främst internationell musik som spansk, fransk, albansk och bosnisk.