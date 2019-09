Dags för ny hockeysäsong – Samuel satsar stenhårt på ordinarie plats i Brynäs: "Underbart att få göra det man älskar"

Nu spenderar han dagarna på Gavlerinken, det är träning två gånger om dagen, först ett fyspass och sedan ett ispass.

Att han faktiskt har hockeyn som sin huvudsysselsättning är fortfarande lite svårt att greppa.

– Jag vet inte om man kan kalla det jobb egentligen. Det är underbart att få göra det som man älskar.

Samuel har norskt medborgarskap i och med att han föddes i Norge och har en norsk pappa. Även om Samuel flyttade till Sverige som tvååring, så har han tillbringat mycket tid i sitt andra hemland. Förra året gjorde han A-landslagsdebut med Norge och spelade då matcher mot Sverige.

– Det var häftigt, förhoppningsvis blir det fler gånger, säger han om upplevelsen.

Även som junior har han ingått i landslaget för Norge och spelat tre junior-VM-turningar.

Hockeyn kom in i hans liv tidigt, tack vare kompisarna. Från början hängde han med för att kompisarna spelade, då var det kompisarna som drog, mer är hockeyn. Under flera år spelade han med Hedesunda IF, Brynäs blev hans lag när han spelade i U 14.

– Det har alltid varit Brynäs, det är laget i ens hjärta. Det är klubben som jag alltid drömt om att få spela för, så det här är stort, säger han.

När han var yngre provade Samuel att spela på alla positioner, målvakt, back men det är som forward han hittat sin rätta position. Han gillar att använda fart och kraft för att spela framåt, och att hålla i pucken.

– Jag är jobbig för motståndaren och gillar att tacklas, säger han.

Hittills har han haft tur och klarat sig från skador.

Nu jobbar han stenhårt för att ta en ordinarie plats i laget. Det är hård konkurrens och på träningarna är det tävling, vilket Samuel gillar starkt.

– Det blir bra nivå på träningarna när alla konkurrerar mot varandra. På träningen är det tävling och utanför då är man kompisar.

När han är ledig gillar han att åka hem till gården i Hedesunda. Han har fortfarande många barndomskompisar kvar som han umgås med. Att åka ut med båten är också härligt.

– Ett underbart ställe är det, Hedesunda, säger han.

Samuel Solem

Ålder: 20

Familj: Mamma, pappa, två bröder och en syster.

Bor: Omväxlande i Hedesunda och i Sätra

Aktuell: nyförvärv i Brynäs A-lag

Gör på fritiden: Åker gärna ut med båten och fiskar på sommaren (men släpper helst tillbaka fisken om det blir något napp), umgås med kompisar, spelar tv-spel

Hockeymeriter: tre junior-VM-turneringar, två A-landskamper

Förväntningar på säsongen 19/20: Att Brynäs tar guld.