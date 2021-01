Dags för val av skola – så tycker eleverna

Sjätteklassarna Benjamin Bonnevier, Lukas Carlsson, Alice Törnqvist och Ingrid Norin på Fridhemsskolan vill alla gå på Vallbacksskolan dit även majoriteten av skolans elever hör.

– Efter att jag flyttade tillhör jag Nynässkolan. Jag tror att jag kommer in på Vallback eftersom jag bor ganska nära, men det hade varit roligare om man varit säker på att komma in. Men om jag kommer in på Nynäs har jag kompisar där också, säger Benjamin Bonnevier.

Även om de menar att det är viktigt att gå på en bra skola är kompisar det allra viktigaste.

– Det är bra om man har kompisar. Man vill inte gå till skolan och ha tråkigt, då kan man inte koncentrera sig på skolarbetet, säger Lukas Carlsson.

– Har man kompisar kan man känna sig trygg, säger Ingrid Norin.

Alla grundskoleelever har rätt till en plats på den skola barnet tillhör beroende på var man bor. Men det går också att söka sig till någon av de andra kommunala skolorna i Gävle och i mån av plats kan det gå att byta.

– De allra flesta väljer den skola de har närmast till och där kompisarna går, säger Eva Levin, chef för grundskolan i Gävle kommun.

Förra året gjorde ungefär 600 sjätteklassare i Gävle ett aktivt val inför årskurs 7, vilket motsvarar ungefär hälften av dem.

Om man ändå har en plats på en skola, är det då nödvändigt att göra ett val?

– Det tycker jag absolut. Det är alltid elever som väljer en skola de inte tillhör. Det är flöden åt olika håll, särskilt i centrala stan, säger Eva Levin.

Men det är inte säkert att man får byta skola?

– Nej, det finns en begränsning i antalet platser på skolan.

I Gävle kommun går ungefär 20 procent av eleverna i en friskola. För högstadiet är motsvarande siffra 30 procent.

Friskolorna har egna kö- och intagningssystem där det ibland kan krävas flera års köande för att komma in.

Klasserna fylls snabbt

Prolympia tar bara in elever till årskurs 7 om någon slutar, vilket är sällsynt. Antagning till skolan, som har långa köer, sker oftast i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 6.

– För att få en plats i förskoleklassen behöver man ställa sig i kön så fort som möjligt eftersom kön växer fort och vi har syskonförtur som gör att klasserna fylls snabbt, säger Göran Larsson, rektor på Prolympia.

Kunskapsskolan har några platser för elever som vill börja åk 7 i höst.

– Jag skulle tro att vi har max 10-15 platser kvar, säger Thomas Moberg, rektor på Kunskapsskolan.

Internationella Engelska skolan tar årligen in ungefär 50 elever till årskurs 7 via sin kö där många köat i upp till tio år.

Tranmursskolan, GKS, Gävle kristna skola, har troligtvis fem lediga platser till höstterminen.

Friskolan Lyftet tar in nya elever i årskurs 7 i mån av plats och i dagsläget finns det enstaka platser kvar.

Även föräldrar med barn som börjar förskoleklass ska göra sitt skolval senast 15 februari.

Linnea Malmström är på väg hem i snöslasket efter att hon hämtat August, 4,5 år, på förskolan. Om ett år är det dags att välja förskoleklass för sonen men tankarna om skolval finns redan.

– Vi har pratat om det hemma. Jag vet andra som ställde sitt barn i friskolekö när de var nyfödda.

Har hört att den är bra

Men friskola är inget som hittills varit aktuellt för familjen som bor i Sörby.

– Det blir troligen Sörbyskolan som vi hör till. Vi har hört att den är bra, dessutom nyrenoverad och fin. Skönt att ha nära till skolan och att kunna gå tillsammans med förskolekompisarna, det är viktigt.

Även Gustaf Berglund med barnen Ines, 5 år, och Allan, drygt 1 år, funderar över valet av skola.

– Det är jag högst medveten om, Ines börjar 6-års i höst och man tänker på att skolor har olika rykten.

Familjen bor i Andersberg men kommer troligtvis att söka förskoleklass på Sörbyskolan i första hand. Han är nöjd med Sörby förskola och vill att barnens skolor ska vara nära varandra.

– Det är mycket logistik som ska fungera. Man vill inte behöva resa tvärs över stan, säger Gustaf Berglund.

Skolvalet görs med hjälp av e-tjänsten på kommunens hemsida, besked om placering ges i april. För att välja en friskola vänder man sig direkt till aktuell skola.

