Danny, Grease och Pink Floyd-hyllning – det händer på nöjesfronten i Gästrikland vecka 9

MÅNDAG 24 FEBRUARI

Arkivmåndag om Gävleföretag, Arkiv Gävleborg, Gävle, 17.30.

Föreläsning med Po Tidholm, Lyran, Storvik, 18.00.

Clownversionen av ”Kejsarens nya kläder” med Red Nose Company, Gävle teater, 19.00.

TISDAG 25 FEBRUARI

Sportlov 2020: Trollkarlen Gabriel, Kulturcentrum, Sandviken, 14.00.

ONSDAG 26 FEBRUARI

Gasta: Adde Malmberg och Pernilla Hammar, Hits For You, Gävle, 18.00.

Storstan Street Brass, Drömfabriken, Sandviken, 18.00.

Gefle Bluessamfunds bluesjam, Musikhuset, Gävle, 18.00.

Quiz, Trivs, Gävle, 19.00.

Mikael Wiehe & Ebba Forsberg tolkar Dylan på svenska, Gävle Konserthus, 19.30.

TORSDAG 27 FEBRUARI

Filmvisning: Style Of Playing, Syrenen, Kulturcentrum, Sandviken, 19.00.

FREDAG 28 FEBRUARI

Vintermarknad 2020, Ockelbo, 12.00. Fortsätter 29:e februari.

Sandhack #21 - lan-party, Björksätra mitt 1, Sandviken, 12.00. Pågår till och med 1 mars.

Trubadur, Baren, Ockelbo, 20.00.

The Ukulele Orchestra of Great Britain, Gävle Konserthus, 19.00.

Ken Ring - Tack för mig tour, Gävle Teater, 20.00.

Mustasch och The Last Band, Gasklockorna, Gävle, 21.00.

Club Steam: Brutal Death Night med Deranged och Soils Of Fate, Vou, Gävle.

John Lindberg Trio, Harrys, Gävle, 21.00.

Ken Ring - Den sista festen (efterfest till showen), Harrys, Gävle, 22.00.

Herman Mukonda dj:ar, Shotluckan, Gävle, 22-01.

LÖRDAG 29 FEBRUARI

Familjelördag: De tre små grisarna och hårtorksvargen, Trampolin, Kulturcentrum, Sandviken, 12.00.

Familjelördag: Bosse & Yvonne, Skottes musikteater/Spegeln, Gävle, 13.00 och 15.00.

Bläck författarscen: Bob Hansson, Kulturcentrum, Sandviken, 15.00.

After basket bar, Baren, Ockelbo, 18.00.

Live på bio: Agrippina, Centralteatern, Gävle, 19.00.

Why We Build The Wall med Men On The Border och Pünk Flöyd som hyllar 40-årsjubiléet av Pink Floyds album, Musikverket, Kulturcentrum, Sandviken, 19.00.

”Trajosko drom – en oförglömlig historia” om romska kvinnors historia, Gävle teater, 19.00.

Miriam Bryant, Gävle konserthus, 19.30.

Midvinter Bluegrass, Gästis, Torsåker, 20-02.

Gatumusikanterna, Hofors bowlinghall, 20.00.

Danny Saucedo: The Run(A)Way show, Monitor ERP Arena, Gävle, 20.00.

Micke Wéz, Le Chef, Gävle, 21.00.

Klubb 850 med gäst Kentomen samt resident dj:s Patrik Svärd, Christian Stjernström och Hanna Jämtsäter (Hanna J) byter lokal för 2020, ny plats: Söderbacken, 21.00.

Papa Dee, Järnvägskrogen, Gävle, 21.00.

Men on the official Afterpünkparty, Lillpuben, Sandviken, 22.00.

Hause Strasse Pt. 4, Vou, Gävle, 22-03.

Ricky Rich (Västerås), Olivia, Gävle, 22.00.

Hell Mountain Band, Bergsmannen Sodon, Hofors, 22.00.

Trubadurerna, Mulligans, Sandviken, 22.00.

SÖNDAG 1 MARS

Mora träsk, Alfahallen, Gavlehovshallen, Gävle, 11.00.

Grease på turné med Nöjesteatern i Malmö. Anton Hagman som Danny, Caroline Johansson Kuhmunen som Sandy och Lotta Engberg som rektor Lynch samt stor ensemble, Gävle konserthus, 14.00 och 18.30.

Evergreen - En hyllning till Barbara Streisand, Gävle teater, 15.00.

Mora träsk, Kulturcentrum, Sandviken, 15.30.

Önskekonsert, Heliga trefaldighets kyrka, 16.00.

Livemusik med Michaela och Markus Odby spelar, Trivs, Gävle, 17.00-19.00.