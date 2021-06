Dansresidens i Gävleborg: Visklek inspirerar Anna Öberg till nytt dansverk

Tillsammans med ljuddesignern Elize Arvefjord och ljusdesignern Anton Andersson arbetar Anna Öberg intensivt i studion med att skapa föreställningen Samvaron. Bland annat har de bett några av de boende i Skog och Stråtjära om att få spela in korta samtal med dem till verket.

– Men det finns också tid för både badsjön och kaffe på trappen, så det är en härlig tillvaro! säger Anna Öberg.

Resultatet av arbetet ska bli ett cirka 20 minuter långt verk bestående av ljus, ljud och dans som är tänkt att vandra mellan människor över hela Sverige.

– Föreställningen spelas många gånger på samma plats, men under varje föreställning möter jag bara en person åt gången.

Vad vill du förmedla med verket?

– Jag har velat skapa en stund av gemenskap och fysisk närvaro i en tid som så länge präglats av ensamhet och distans. Det är som ett fysiskt kedjebrev av platser, minnen och möten.

Du har en bakgrund inom svensk folkdans. Hur märks det i föreställningen?

– Inom folkdansen är tradering någonting som ofta nämns, att minnen och kunskap över tid och på krokiga vägar överförs från människa till människa, från sammanhang till sammanhang. Man skulle kunna säga att det påminner lite om en visklek – att jag viskar något till dig som du sedan viskar vidare. Ofta förändras det som viskas, men det finns alltid kvar spår av det som viskats tidigare.

– I arbetet med Samvaron har jag använt den idén som inspiration för att skapa ett verk som både minns dem som besökt verket tidigare och färgas av dem som besöker det senare. På så sätt hoppas jag att Samvaron kan utgöra en länk mellan människor och platser.

När är det premiär?

– Jag hoppades att vi hade kunnat ha premiär i direkt anslutning till residenset och att sedan spela verket i Gävleborg eftersom regionen har stöttat mig så mycket ekonomiskt i arbetet med verket under året. Tyvärr har det var svårt att få till så nu blir premiären troligen i Malmö i oktober istället. Men jag hoppas verkligen att jag kan spela Samvaron på hemmaplan i framtiden, det skulle kännas väldigt fint.

En förhandsvisning ges dock på Dansplats Skog den 17 juni, för ett begränsat antal besökare.

Det händer även andra publika arrangemang under Anna Öbergs residens. På lördag, 12/6, blir det workshop utomhus: Polska för alla som leds av Anna Öberg och musikern Staffan Jonsson. Nästa onsdag blir det ytterligare en workshop för dansverksamma.

Vad annat har du på gång?

– Om restriktionerna tillåter så kommer jag att sjösätta Flock, en helt ny scendansfestival, på Magasinet i Falun den 10–11 september. Under det kommande året hoppas jag annars att kunna genomföra de turnéer och jobb som ställts in under året. Vi kommer bland annat att göra ett gästspel med Solitude på Hudiksvalls Kulturhus i april 2022 – det ser jag väldigt mycket fram emot!

Hur har året med Corona varit för dig?

– På ett yrkesmässigt plan har det sett ut för mig som för de allra flesta inom kultursektorn – allt som varit inbokat under både 2020 och 2021 har skjutits på framtiden eller ställts in.

– På ett personligt plan tycker jag faktiskt att den här ofrivilliga pausen också har fört med sig något gott. Plötsligt fanns tid att stanna upp och tänka över vad som egentligen är viktigt i livet. Jag blev till exempel kvar i Delsbo i stället för att åka tillbaka till Stockholm, det steget vet jag inte om jag tagit annars.

*

DANSPLATS SKOG

Dansplats Skog drivs sedan 2015 av den ideella föreningen PHIDR. Det är den enda fria produktionsplatsen och scenen för danskonst i Gävleborgs län. Föreningen, som startats av Destiny och Hanna af Kleen, arbetar för att stärka den regionala infrastrukturen så att det är möjligt att arbeta med scenkonst i regionen och där scenkonsten når alla regionens invånare.

I höst, den 20 september är det dags för nästa residens i PHIDRs regi. Då är det Azadi Scenkonstkollektiv som kommer för att skapa en föreställning.

Dansplats Skogs residens stöds av Kulturrådet och Region Gävleborg.