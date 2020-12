Därför är det osäkert hur många som tvingas gå från SMT – trots att förhandlingarna är klara

90 sägs upp, ett 60-tal går med pensionslösningar. Ytterligare några har lämnat på egen hand. Så ser summeringen ut för de IF Metall-anslutna på SMT. Några exakta siffror på hur många jobb som räddats kvar har varken facket eller arbetsgivaren gått ut med i dagsläget.

På tjänstemannasidan finns fortfarande inga sådana siffror – trots att det gått en månad sedan förhandlingarna avslutades 10 november.

– Nu är inte vi summerade än, i och med att det innefattade även en del omplaceringar. De har rätt att tacka nej eller tacka ja, säger Mikael Larsson, Unionens representant på Sandvik Materials Technology, SMT, som agerar språkrör för tjänstemannafacken.

47 av de 848 anställda tjänstemännen varslades.

Sex har sagts upp. Ändå går det inte att säga hur många som kommer att förlora jobben som följd av varslet.

I praktiken kan ett nej till omplacering innebära att man blir av med jobbet. Då har företaget uppfyllt den så kallade omplaceringsskyldigheten – och har rätt att säga upp personen.

– Vi jagar på för att få veta hur många av de omplacerade som tackat ja eller nej, säger Mikael Larsson.

Att 41 av de varslade tjänstemannajobben inte lett till uppsägning beror dels på att ett antal fått erbjudande om omplacering. Men också på att anställda går med pensionslösningar och andra redan lämnat, ofta för att de hittat ett nytt jobb.

Från Sandviks sida avböjer man att kommentera innan all personal fått information. IF Metall-anslutna får under onsdagen och torsdagen veta hur de 90 uppsägningarna kommer att påverka dem.

– Vi håller ihop den här kommunikationen och kommenterar det först när alla fått veta av sin chef hur man berörs, säger Ulrika Porath, pressansvarig på Sandvik Materials Technology.