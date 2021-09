Därför är publikfavoriten så populär: ”Folk vill se grisiga grejer”

Tittarnas match på Superior Challenge två år i rad.

Först mötte han Robin Roos från Västerås Fight Club där Westlund vann på delat domslut. Sedan, när rivaliteten redan fanns mötte han Tobias Harila från samma klubb.

Den gången förlorade Westlund efter delat domslut i en match som senare blev utsedd till årets svenska match 2020 och som levde upp till de högt ställda förväntningarna.

Men varför är du så populär?

– För att jag är helt jävla dum i huvudet. Och jag håller inte ens med folk som säger att mina matcher är bra matcher. Jag tycker att det är katastrofala. Men folk vill ju se grisiga grejer och våldsamma matcher. Men det är egentligen inte min plan. Faktiskt.

– Det blir så ändå. Jag är egentligen ingen tävlingsmänniska men jag går in i något djupare plan när det väl blir match och kommer in i något tänk att "vem kan gå längst, vem kan lida mest och vem kan tåla mest smärta?".

Men gillar du hajpen, favoritskapet från publiken och all uppmärksamhet?

– Jag uppskattar det men jag kan inte förneka att det är skitkonstigt också. Jag kommer nog aldrig vänja mig vid att folk gillar mig. Men kan jag få nån liten grabb att bli inspirerad så blir jag glad. Jag är tacksam för att jag har fått gå bra matcher och att folk fått upp ögonen för mig.

Förlusten mot Tobias Harila var din första som proffs. Varför förlorade du?

– Jag har ju en tendens att släppa allt jag tränat på när jag går in i match. Och det visste han. Jag var spänd och han var kylig. Det är min läxa jag måste försöka jobba på. Jag måste sluta gå in och tänka "NU JÄVLAR" och glömma min gameplan. Jag måste bli bättre på att hantera stressen innan man går in i buren och jag får inte glömma vad jag ska göra där inne.

Du är inte jättevan att förlora. Hur har du hanterat det här i efterhand? Det var ju ett sådant prestigemöte, med hajp och press utifrån!?

– Nej, det är sant det du säger, jag har inte förlorat många matcher. Det låter fånigt när jag säger det, men jag bryr mig inte om att vinna eller förlora. Jag tycker inte att det handlar om det. Utan att representera sig själv och det jag kan. Det är ett vinnande koncept som funkar bäst för mig. Jag bestämde mig tidigt för att inte ångra saker i efterhand.

Nu ska Adam gå ny match på Superior Challenge 23 på Fryshuset i Stockholm 25 september. Först skulle det ha blivit ett nytt svenskmöte för Gävlefightern men sedan stod det klart att det blir Bellator-veteranen Iamik Furtado från Brasilien.

– Jag vet inte så mycket om honom. Det blir en bra skalp. Han är duktig thaiboxare och det brukar folk gilla, när det är två stående fighters som möts. Jag vill helst ha en tråkig kort match, skrattar Westlund.

Denna gång är dock inte Westlunds match huvudmatch eller tittarfavorit på samma sätt.

– Det blir inte samma hajp nu. Det blev ju en speciell rivalitet mellan oss och Västerås eftersom jag mötte dem två gånger på raken. Men däremot tror jag matchen blir jävligt bra i sig.

Och hur är formen?

– Den har aldrig varit bättre. Jag har haft jättemycket problem med kroppen innan som påverkat mig extremt mycket. Jag har haft olika långa ben, jag har haft mild skolios och varit sned i höften. Det har blivit värre och värre genom alla år. Nu har jag hittat balansen i kroppen. Det har aldrig känts bättre.

Adams klubbkompis Christian Stigenberg ska också gå match på Superior Challenge. För honom blir det en Finnkamp när han möter finske Niko Skonbäck.