Därför får äldre covid-19-sjuka sällan syrgasbehandling – chefläkare: "Har ingen nytta av det"

Alltfler människor smittas av coronaviruset och insjuknar i covid-19 i Gävleborg. De flesta får relativt lindriga symtom och behöver ingen sjukvård. Men vissa blir så dåliga att de måste läggas in på sjukhus för att få andningshjälp och intensivvård.

När det gäller riktigt gamla multisjuka människor, cirka 85 år och äldre, som får svår covid-19 är sjukvården i Gävleborg återhållsam med sådana mer avancerade vårdinsatser.

- Varje patient bedöms individuellt. Men har man en hög biologisk ålder och flera underliggande sjukdomar som till exempel hjärtlungsjukdom eller demens har man sällan någon nytta av syrgasbehandling eller intensivvård. I dessa fall är palliativ, lindrande vård att föredra, säger Börje Svensson, chefläkare vid primärvården, Region Gävleborg.

Om akut syrgasbehandling ändå blir aktuellt ges den i så fall inte på det äldreboende där personen bor utan på sjukhus.

– Syrgas är ett läkemedel som förskrivs av läkare och som innan det sätts in ska utprovas och utvärderas. Finns ett behov av en akut syrgasbehandling och den är att betrakta som meningsfull, ska de personerna behandlas på sjukhus, säger chefläkare John Mälstam, Region Gävleborg, i ett pressmeddelande.

Det kan låta hårt att säga nej till aktiv behandling för dessa patienter, men det handlar helt om medicinska bedömningar, betonar Börje Svensson.

- Om det finns hopp om bot ska patienten tas till sjukhus för aktiv behandling. Men att sätta in sådan behandling när man vet att det har väldigt lite värde är fel gentemot patienten. Den utsätts för en väldig påfrestning och stress helt i onödan. Då är det bättre att personen får vara kvar i lugn och ro i sin hemmiljö eller på sitt boende och dö under värdiga former, säger han.

Men syrgasbehandling ger väl ändå god lindring vid de andningsbesvär som covid-19 leder till?'

- Ja, men för de här mycket gamla och sjuka patienterna ger mediciner, det vill säga morfin, en bättre lindring. Andnöd är för övrigt inte lika vanligt hos den här gruppen covid-19-patienter som hos de något yngre.

Börje Svensson säger att behandlingen av covid-19 styrs av samma principer som all annan medicinsk behandling. Det är inget nytt att man i vissa fall, beroende på patientens ålder och tillstånd, avstår från avancerade vårdinsatser när sådana bedöms vara meningslösa.

- Så har vi alltid gjort inom sjukvården. Men med covid-19 har det här blivit tydligt på ett annat än det kanske varit tidigare.

FAKTA/Så är coronaläget just nu i Gävleborgs län (22 april):

Antal positiva covid-19 prover totalt: 436

Antal avlidna i länet: 44

Totalt antal inneliggande patienter med bekräftad covid-19: 27

Patienter som vårdas på intensiven i Gävle med covid-19: 12 patienter

Patienter som vårdas på intensiven i Hudiksvall med covid-19: 3 patienter

Patienter som vårdas på intensiven i Bollnäs med covid-19: 3 patienter

Källa: Region Gävleborg