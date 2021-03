Därför öppnar inte Gävles museer i veckan fast det blir tillåtet

Länsmuseet Gävleborg höll öppet under nästan hela fjolåret, och det var först i och med de skärpta restriktionerna i december som de till sist tvingades stänga för besökare.

När det nu i veckan återigen blir möjligt för museer i Sverige att öppna kommer portarna även fortsättningsvis vara stängda. Anledningen: ekonomin.

– Vi förhandlar om neddragningar och hur vi ska bemanna museet, och innan vi är klara med det så kan vi inte öppna, säger museichefen Hans Lindholm Öjmyr.

Som tidningen tidigare har berättat så lider Länsmuseet Gävleborg av ekonomiska problem som bara delvis är relaterade till pandemin.

I förra veckan skrev Dagens Nyheters konstskribent Birgitta Rubin en artikel om hur Museisverige har reagerat på den nya möjligheten att återigen släppa in besökare. Med glädje – men också med många frågor om hur regler ska tolkas. Länsmuseets lokaler i centrala Gävle är så stora att de aldrig sett det som ett problem att se till att besökare ska kunna hålla avstånd till varandra, säger Hans Lindholm Öjmyr.

– Vi stängde motvilligt i december och vi har hela förra året upplevt att vi kan ha museet öppet på ett smittsäkert sätt. Personalen har också tydligt visat att de vill ha öppet och när vi till slut tvingades att stänga i december var det jag som fick säga att nu måste vi stänga.

De har ännu inte satt något datum för öppnandet. Efter påsk är en preliminär plan.

Sveriges Fängelsemuseum i Gävles gamla cellfängelse har rakt motsatta problem än vad Länsmuseet Gävleborg brottas med. Ekonomin har de klarat bättre än förväntat under pandemin, men lokalerna är svåra att hantera på ett smittsäkert sätt.

– Vi har så trångt i museilokalerna att vi inte ser att vi kan ha helt öppet så länge det finns en smittspridning i samhället. Vi måste kunna erbjuda ett säkert museibesök, säger museichefen Desirée Kjellberg.

Hon menar att det är ett problem som de delar med de flesta av landets arbetslivsmuseer, där lokalerna utgörs av byggnader som inte ursprungligen är anpassade att ta emot stora skaror av besökare som exempelvis Länsmuseet Gävleborgs är.

De hoppas att kunna "smygöppna" i mitten av april, men då endast under vardagar när antalet besökare inte är lika stort. De hade öppet under sommaren 2020 och har anpassat lokalerna så gott det går, till exempel genom att flytta receptionen. För att kunna hålla öppet under pandemin har de fått ändra rutinerna för ett museibesök.

Ett ljus i mörkret är att ekonomin har klarat sig bättre än förväntat.

– Vi hade perioder när det var stängt förra året, så visst har vi drabbats ekonomiskt, men när vi hade öppet under sommaren kom det bra med besökare så vi har inte drabbats lika hårt som vi först fruktade. Sedan har vi fått stöd från kulturdepartementet som väger upp intäktsbortfallen och det är vi extremt tacksamma för då våra marginaler är små.

Anledningen till att Desirée Kjellberg åtminstone vill öppna museet till mitten av april är en ny utställning som hon inte vill tvingas avboka. Länsmuseet Gävleborg har också en tillfällig utställning aktuell för senare i vår: Elisabeth Ohlson Wallins "Vi som arbetar med våra kroppar".

– I den utställningen kommer vi med största sannolikhet behöva hitta ett system för hur många besökare som släpps in, men i museet som helhet ser vi inte att det ska vara några problem, säger Hans Lindholm Öjmyr.

Ett annat av Gävles stora museer, Järnvägsmuseet, var redan stängt när pandemin slog till för ett år sedan. Anledningen är en totalomgörning av museet. Som tidningen tidigare har berättat har dock Järnvägsmuseet drabbats av pandemin på så sätt att dess ägare, Statens maritima museer, har gått med stora förluster när kassakon Vasamuseet har varit stängt.

I Gävle har konstgallerier som Galleri K redan kommit igång med utställningsverksamheten igen och Konstcentrum har visat Sunna Hansdottír digitalt. Den utställningen tar slut till helgen och ersätts 27 mars av Pia Rönickes "Drivande skog". Konstcentrums intendent Jan Stene har tidigare sagt till tidningen att de är redo att ta emot besökare igen så fort reglerna tillåter.