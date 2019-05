Datorspelet som konstform – “The Last Express” och den digitala världens outforskade möjligheter

I början av 1980-talet började den unge Yalestudenten Jordan Mechner undersöka vad han kunde skapa med sin Apple II, en tidig persondator, och satte igång att programmera. Blott 20 år gammal färdigställde han det banbrytande spelet ”Karateka” (1984) som kom att toppa spelförsäljningen i USA.

“Karateka” utspelar sig i en slags japansk forntid där vi spelar en namnlös hjälte som har begivit sig till en fästning, där prinsessan Mariko hålls fången av krigsherren Akuma. Spelet går ut på att vi kämpar oss förbi ett stort antal vakter med våra kampsportsfärdigheter för att i en sista strid besegra Akuma och frita prinsessan.

Filmstudenten Mechner ville ge datorspelet en mer visuell, dramatisk och konstnärlig upplevelse. Grafiskt sett inspirerades han av japansk konst och inte minst Akira Kurosawas filmer. Mechner granskade kampscenerna i den japanske mästerregissörens klassiker ”De sju samurajerna” (1954) noggrant och försökte återskapa samurajernas rörelser i sitt spel. Mechner jämförde själv det tidiga datorspelet med stumfilmen, eftersom röster och mer sammansatt musik inte kunde återges, gällde det att skapa en gripande berättelse genom spelets atmosfär och uttryck.

Han lyckades trots den dåvarande teknikens begränsningar skapa en för tiden omvälvande rörlig grafik. Precis som i skapandet av den tecknade filmen skissade Mechner spelets gång scen för scen i ett ritblock. Han filmade sin karateinstruktörs olika rörelser och försökte återge dem i rörliga teckningar. Just den visuella framställningen var det som “Karateka” prisades för.

I sitt nästa spel, milstolpen “Prince of Persia” (1989), utvecklade Mechner den rörliga grafiken ytterligare. Nu var han inspirerad av Steven Spielbergs äventyrsfilmer om Indiana Jones och framför allt Michael Kurtiz och William Keighleys klassiker ”Robin Hoods äventyr” (1938). Mechner studerade den filmhistoriska slutstriden mellan Errol Flynn och Basil Rathbone i den senare filmen för att fånga fäktningsrörelsernas mekanik och försöka återskapa dem i sitt spel.

Till sitt tema är ”Prince of Persia” en sorts uppdaterad variant av ”Karateka”, men nu är handlingen förlagd till en helt annan del av Asien. Influerad av den klassiska arabiska sagosamlingen ”Tusen och natt” och Raoul Walshs visuellt stordådiga stumfilm ”Tjuven i Bagdad” (1924) försökte Mechner återge den orientaliska sagans stämningar i sitt spel.

Vi befinner oss i det iranska riket där shahen har begivit sig i väg för att kriga i ett främmande land. Hans vesir, trollkarlen Jaffar, har under tiden lagt vantarna på riket och prinsessan som låsts in i ett torn och ställts inför ultimatumet att antingen äkta sin kidnappare eller dö. Vi spelar en namnlös hjälte, som är prinsessan kär och som har spärrats in längst ner i slottets fängelsehåla. Spelet går ut på att rymma ur fängelset och inom en timme lyckas ta sig förbi hinder, fällor, vakter och till och med en magisk dubbelgångare för att lyckas rädda prinsessan innan Jaffar tar livet av henne.

Återigen slog Mechners grafiska sinne världen med häpnad. Då, 1989, var det fortfarande ofattbart hur han lyckades få till de mänskliga rörelserna, hjälten i “Prince of Persia”, inte bara sprang och hoppade, utan gjorde också kullerbyttor och klättrade precis som hjälten i en äventyrsfilm. Så småningom kom också spelet att inspirera till en stor Hollywoodfilm, Mike Newells ”Prince of Persia” (2010).

Efter den enorma framgången med “Prince of Persia” grundade Mechner bolaget Smoking Car Productions med det enda syftet att skapa nästa revolutionerande datorspel, “The Last Express” (1997). Under fyra år arbetade som mest 60 anställda med spelet som syftade till att öppna nya vägar för mediets berättande. Mechner ville skapa en digital värld som spelare på riktigt kunde interagera med, där handlingar fick faktiska följder. Att kunna röra sig i olika riktningar eller välja mellan ett begränsat antal handlingsval var inte tillräckligt för honom.

“The Last Express” erbjuder oss en inte minst invecklad och fascinerande berättelse att träda in i och bli en del av. Spelet utspelar sig på Orientexpressens sista färd mellan Paris och Konstantinopel dagarna före första världskrigets utbrott 1914. Vi intar rollen som Robert Cath, en amerikansk läkare som är på flykt från både brittisk och fransk polis, misstänkt för att ha mördat en irländsk polisman. En vän, Tyler Whitney, har bjudit in Cath att resa med honom från Frankrike på Orientexpressen, ett sätt att fly Frankrike.

Under spelets gång lämnar vi aldrig tåget och rör oss endast i ett begränsat universum som består av två bagagevagnar, en restaurangvagn, två sovvagnar och en särskilt privat vagn. På tåget befinner sig 30 olika passagerare, däribland en tysk vapenförsäljare, en österrikisk violinist, en rysk greve och hans barnbarn, en rysk anarkist, en afrikansk konstsamlare, en serbisk handelsresande, en fransk barnfamilj och en mycket mystisk engelsman.

När vi som Cath samtalar med de andra passagerarna och hör olika samtal dras vi med i malström av lögner, politiska konspirationer, personliga agendor, djävulska romanser och mord. Tåget vi befinner oss på blir som en klaustrofobisk spegelbild av den atmosfär som råder i Europa med den stora katastrofen i antågande.

“The Last Express” är helt unikt på så vis att spelet saknar linjär historia och utspelar sig i realtid (fast sex gånger snabbare, en timme passerar på tio minuter). Själva grundmanuset för den värld vi befinner oss i består av 800 sidor, det vill säga Mechner skrev en längre roman för att ge oss ett tillräckligt stort universum att kunna utforska, medskapa och förändra.

De 30 olika individerna på tåget har sina agendor och styrs mot sina mål av egna artificiella intelligenser. Som självständiga människor rör de sig genom tåget för att nå dit de vill och anpassar sina handlingar efter hur nya situationer uppstår. Spelaren själv, som upplever spelet i förstapersonsperspektiv, kan omöjligt överblicka vad alla gör i helt andra delar av tåget eller på vilket vis det kommer att inverka på oss själva, precis som i den riktiga världen. Det innebär att våra handlingar som spelare får närmast oöverblickbara följder och till skillnad från andra spel finns det inget givet slut att nå, oändligt många olika öden väntar oss beroende på vad vi gör i spelet och hur det inverkar med de artificiella intelligenser vi interagerar med.

Utöver dess unika sätt att låta oss medskapa spelets berättelse är “The Last Express” en starkt visuell upplevelse. Även om spelet rent grafiskt sett inte var nyskapande på samma vis som Mechners tidigare verk, har det en betydligt större konstnärlig kvalitet. För att fånga tidens anda är spelets karaktärer och miljöer tecknade enligt den vid första världskrigets början populära konststilen art noveau med dess organiska växtliknande linjer och former och grälla färgskalor.

Precis som i “Karateka” och “Prince of Persia” eftersträvande Mechner att skapa ett spel där karaktärerna rörde sig så mänskligt som möjligt. Alla de 30 karaktärernas unika rörelser och röster skapades genom att spela in sminkande och rätt klädda skådespelare. Utifrån filmerna avtecknades de sedan, färglades och programmerades. ”The Last Express” är uppbyggt av inte mindre än 40 000 bildrutor.

Den tekniska utvecklingen gav Mechner möjlighet att också använda mer sammansatt musik. Den symfoniska musiken till spelet komponerades av den tjeckiskfödde svensk-amerikanske kompositören Elia Cmiral, som tidigare skrivit musiken till Daniel Fridells och Peter Cartriers svenska kultfilm ”Sökarna” (1993) och som skrev soundtracket till John Frankenheimers film “Ronin” (1997). Dessutom spelar César Francks violinsonat i A-dur en central roll i ”The Last Express”.

Det tog fyra år att färdigställa spelet och i dagens penningvärde kostade det 100 miljoner kronor att göra. När ”The Last Express” släpptes 1997 togs det emot av lysande recensioner och en häpnande spelindustri, men spelarna köpte det inte och det blev en kommersiell katastrof som satte Mechners företag i konkurs. Produktionen av det var så omfattande att det hade behöv bli ett av de bäst säljande spelen i historien för att ens kunna täcka kostnaderna för det.

Spelet har sedan fått kultstatus bland invigda och släppts i andra format, bland annat till som mobilspel. En stor beundrare av det är den nederländske filmskaparen Paul Verhoeven, mannen bakom filmer som “RoboCop” (1987), “Total Recall” (1990), “Basic Instinct” (1992), “Starship Troopers” (1997) och “Elle” (2016) och han har arbetat tillsammans med Mechner för att göra en film av “The Last Express”.

Som kulturform ställs i dag datorspel ut i olika sammanhang som konstverk på samma vis som målningar, skulpturer eller videokonstverk, men ännu väntar datorspelet på att likt ”The Last Express” fullt ut kliva fram som en berättande konstform i sin egen rätt, lika värdefull som spelfilmen eller romanen med en ännu mer kreativ och interaktiv upplevelse att erbjuda för den visuella kultur vi nu tycks träda in i.