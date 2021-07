De är allra mest utsatta på jobbet – 38 anmälningar i Sandviken förra året: "Verkligen skitilla"

"Jag höll en orolig elev i handen som då bet mig hårt i armen, det gick väldigt fort. Det hände under fritidstid."

"Under en period har elev verbalt kränkt/hotat personalen verbalt, ofta fler än 10 gånger per dag. Eleven har även vid flera tillfällen under perioden slagit och eller sparkat på och/eller mot personal."

"Vi satt och åt lunch när eleven plötsligt slog med knytnäven mot mitt huvud två gånger."

Citaten är från anmälningar om hot och våld inom skolverksamheten i Sandvikens kommun. Under 2020 gjordes 38 sådana anmälningar för särskolan. En del av dem har karaktären av "uppsamlingsanmälningar", de kan gälla tio eller fler incidenter under en period. Väldigt många av anmälningarna, 32 stycken, gäller träningsskolan, en särskild skolform för elever som har svårt att nå grundsärskolans kunskapskrav.

Det här är ingen situation som är unik för särskolan i Sandviken. Vi har gått igenom siffror från Arbetsmiljöverket, som visar att de som jobbar inom grundsärskolan är den yrkesgrupp som är allra mest utsatt på jobbet i hela Sverige, när det gäller våld och hot.

– Det är verkligen skitilla, riktigt illa, att människor ska behöva råka ut för våld och hot på jobbet, säger Anette Almström Kovacic, som är ordförande för Lärarförbundet i Sandviken.

– Samtidigt kan vi inte låsa in de här barnen och kasta bort nyckeln. De har samma rätt som alla andra att få en utbildning och gå på fritids. Deras föräldrar har rätt att kunna gå till jobbet på dagarna.

Ska man tänka att man får tåla lite våld om man har just det här jobbet?

– Du sätter fingret på en öm punkt med den frågan. För det är inte meningen att vi ska råka ut för våld i arbetet... Och ändå gör vi det.

– Vad är rimligt, på vems bekostnad? Det blir en balansgång att trixa sig fram där, säger Anette Almström Kovacic.

Hon säger att det är "fruktansvärt" att de har den här typen av arbetsmiljöproblem, och att konsekvensen blir att många som jobbar på skolor där våld blir till vardag skadas, blir rädda, och slutar jobba som lärare.

Hon säger också att problemen alltid handlar om brist på resurser. Det behöver inte bara handla om rätt antal personal eller rätt mängd pengar, utan om att det till exempel ska finnas tillgång till stabil personal, med rätt utbildning, några som barnen känner väl och kunnat bygga upp ett förtroende för, och också lokaler som är väl anpassade för verksamheten. Mycket våld och hot, säger hon, är oftast tecken på att det är några av de här sakerna som brister.

När det gäller träningsskolan i Sandviken säger hon att de ändrade verksamheten för ett par år sedan och att det har varit "lite större rörlighet bland personalen", och att det påverkar barnen.

– De här barnen är extra sårbara för när folk går eller flyttar på sig, och det tar tid att bygga upp ett förtroende. De är förändringsobenägna. Ofta tar det åratal innan man får en stabil organisation igen.