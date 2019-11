De hyllas för video där mansbrösten dinglar fritt – öppnar för klassiska Gävlepunkbandet som gör sin sista spelning någonsin

I början på 2000-talet när The Scrags sångare Antonio Fryk fortfarande bodde i Gävle var han faktiskt en tid granne med Gustav Jansson, ena halvan av synthbandet Sturm Café, som det också planeras en gemensam spelning med i Gävle. Gustav är i sin tur son till Sonny Jansson, frontman i P.F. Commando. Samme Sonny som "kraschade festen" genom att dansa på ett bord på The Scrags trummis Fredrik Berglunds 30-årsfest till New York Dolls. Två sammanträffanden som kan ses i ett större perspektiv. Om P.F. Commando var Gävles mest utmärkande band för den första generationens punk, kan The Scrags ses som självklara representanter för sin generation, födda kring första halvan av 80-talet.

16 november spelar de två gängen tillsammans på Söders källa, då P.F. också gör sitt sista gig någonsin. Bakom arrangemanget står bland annat GD-medarbetaren Peter Alzén som också följt bägge banden sedan urminnes tider. Nämnde Alzén var ju också dj och "dränkte stället i rök" senaste gången The Scrags spelade i Gävle i maj 2018 vilket också blev deras sista på klassiska CC-Puben.

The Scrags släppte i samma veva sin senaste platta "Anything", vars uppföljare "Routines" är inspelad och låten "Hellraiser" på väg ut som nästa singel. De letar nu skivbolag för den. En singel från den är släppt: "Sick Of Divine", som fått en alldeles speciell musikvideo. I den dansar tre män med så kallade man-boobs, mansbröst, omkring i sensuella situationer. Tänk på samma sätt som det är standard att unga lättklädda kvinnor åmar sig på motsvarande sätt i allsköns musikvideor – men här handlar det i stället om vita medelålders män. The Scrags hade ingen aning om vad det skulle bli för video utan gav fria händer åt Sandra Isacsson, som även plåtade omslaget till deras första album för elva år sedan. Videon har uppmärksammats av kreddiga magasinet Bon och utomlands.

– Den har fått mycket positivt feedback, vilket är jättekul. Det blev en roligt twist på sexighet och nakenhet. Man kan ju bli trött på hur det ser ut i andra videor. Här är det bara råa gubbar med manboobs, sexigt på riktigt!, säger Fredrik Berglund.

– Det är kul att beröra. Om någon blir upprörd och arg - gärna för mig, säger Antonio Fryk.

Några planer på att sluta finns inte alls.

– Så länge vi gör bra låtar, det känns intressant och finns en nerv har vi all anledning att fortsätta, säger Antonio Fryk.

– Jag tycker vi blir bättre hela tiden. Ingen av oss gör det här till ens en procent av nostalgiska skäl, säger Fredrik Berglund.