De kan dansa vidare – så gör olika föreningar med verksamheten efter nya restriktionerna

Dansstudion har dragit en skarp gräns i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation. Enbart barn födda 2005 eller senare får träna. Eftersom de har vissa klasser med spridda åldrar har därmed en del i klasserna fått fortsätta medan andra fått avstå framgent. Totalt är det bara åtta av cirka 100 grupper som de pausat.

– Vi strukturerade vårt sätt att träna redan under våren. Att inga föräldrar är på plats och att vi inte håller i varandra när vi dansar utan håller avstånd.

Reglerna är flera. Vattenflaskorna placeras på varsitt ställe i lokalen, eleverna får komma först tio minuter före sin klass och måste gå därifrån direkt när den slutar.

– Barn är väldigt anpassningsbara, de lär sig på en gång. Det har fungerat jättebra på dansen och jag är glad för att alla barn är så friska. Jag har inte sett ett förkylt barn här sen förra året, säger Agneta Udd Hellgren.

Den största påverkan som verksamheten fått är att terminsavslutningen på Gavlehov fått ställas in. I stället hade de tänkt bjuda in en förälder per barn att titta på sista danspasset, men även den planen fick skrinläggas.

– Föräldrarna blev väl besvikna nu, de har knappt sett något under våren heller. Vi får filma och lägga ut på Instagram så att de kan se.

Inom scoutrörelsen i Gävle har förhållningssätten skiftat mellan kårerna, där vissa har pausat tillfälligtvis. Gävle södra scoutkår i Andersberg har haft verksamhet hela terminen, men väljer att avsluta den innevarande i förtid på grund av de nya allmänna råden.

– Vi skulle ha slutat terminen vid lucia och många av de inplanerade mötena var inomhus, i form av julpyssel. Utifrån den aspekten gjorde vi bedömningen att det blir inget bra, säger ordföranden för kåren, Örjan Carlsson.

Lejonparten av de 160 medlemmarna är födda -05 eller senare, men det uppstår en annan problematik i och med att de har många ledare inblandade.

– Verksamheten är beroende av många vuxna och vi har alltså ofta fler än åtta vuxna på mötena för att kunna genomföra dem. Huvudbeslutet landar någonstans i att vi inte vill riskera att bidra till en smittspridning. Det finns en scoutlag med sju punkter där den första faktiskt säger att "en scout känner ansvar för sig själv och andra".

Örjan Carlsson tycker att det känns bra gentemot föräldrarna att ha tagit det beslutet. Om föräldrarna inte vill släppa i väg barnen behöver de inte ta ett eget beslut som riskerar att göra barnen besvikna nu.

– Hade vi fortsatt skulle vi behöva försvara varför vi gör det. Även om vi har varit lindrigt drabbade för 95 procent av vår verksamhet är utomhus.

Han tror att det skulle ta mer än det ger att coronasäkra verksamheten mer i nuläget.

– Det blir en nackdel för ungdomarna att man tar bort en del av deras fritidsaktivitet, men man måste väga samman hur bra verksamhet det går att bedriva utomhus en mörk novemberkväll, då vi också skulle behöva dela upp oss i mindre grupper.

Sen de tog beslut om att stänga igen i måndags har det uppstått facebookgrupper med förslag på aktiviteter inom föreningen, berättar han. Virtuella möten och geocaching finns bland annat på tapeten.

Inom ridsporten finns det centrala direktiv som man följer berättar Gävle ponnyklubbs chef Anita Engholm. De viktigaste åtgärderna har de fått ta till vid sidan av ridningen.

– Ridskolan fungerar lite som fritidsgårdar för de som brukar komma hit och rida. Nu kommer de inte få vara här när de inte har aktiviteter och kafeterian är stängd för allmänheten, säger hon.

Anita Engholm anser att sporten i sig är väl coronaanpassad och pekar på att det inte funnits någon stor smittspridning inom den.

– Man tar automatiskt avstånd eftersom man sitter på en stor häst. Vi rider dessutom utomhus.

Städningen av lokalerna har trappats upp och åtgärder har gjorts för att det inte ska bli trängsel före och efter ridningen.

– Vi hänger ut utrustningen utanför hästen, så det inte blir samling i sadelkammaren och på såna ställen. Hästfördelningen sätter vi upp utomhus, så att de är ute.