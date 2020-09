De känner sig överkörda av Microsoftbygget: "Jag blir så arg"

– Vi har krav på oss med oljeavskiljare och får inte tvätta bilen på tomten och så får Vattenfall bygga det här, säger Mari Norén Hedberg.

De har fått information hem i brevlådan om de nya ledningarna, två 400 kV (kilovolt) och tre 132 kV. Tillsammans med de befintliga högspänningsledningarna ska de bilda en 265 meter bred gata genom tallskogen cirka en kilometer över vattenskyddsområdet, från det befintliga ställverket längre norrut i Stackbo, till det som planeras intill Laggarbovägen precis utanför vattenskyddsområdet.

Läs mer: Efter protesterna mot bygget på vattentäkten: Så tänker vattenfall lösa Microsofts elbehov

Paula Lind, som också bor intill, tycker att det vore konstigt om Vattenfall får bygga stationen med 220 000 liter olja där. Själv ville hon och familjen bygga ett garage tvärs över Laggarbovägen, men fick inte bygglov med hänvisning till strandskyddet och närheten till Valsjöbäcken.

Eva Jackson, sektorchef för den kommunala sektorn Livsmiljö Gävle, säger att tjänstepersonerna behandlar alla ansökningar lika, oavsett vem som lämnat in dem. Sedan kan politikerna göra andra bedömningar ibland.

Mari Norén Hedberg ogillar också att vara omgiven av så många högspänningsledningar och tycker att försiktigshetsprincipen ska tillämpas. Avståndet till bostäder är dock tillräckligt stort för att de elektromagnetiska fälten inte ska spela någon roll enligt Vattenfalls mätningar.

Mikael Björnér, pressansvarig på Vattenfall eldistribution AB, säger att de valt det alternativ som är närmast Svenska kraftnäts ställverk utanför vattenskyddsområdet.

– Det minimerar intrånget hos markägare och natur, säger han.

Transformatorstationen kommer att byggas på samma sätt när det gäller säkerhet som om den legat på vattenskyddsområdet. Enligt tidsplanen kan den börja byggas vid årsskiftet 2022/2023 och vid det laget ska ledningarna vara klara. Under 2024 ska hela anläggningen vara klar att ta i drift om inga förseningar inträffar.

Att dra ledning till det nya, planerade läget, beräknas kosta runt 50 miljoner kronor mer än att bygga intill den befintliga ställverket på vattenskyddsområdet.

Vem står för finansieringen?

– Vår kund, Microsoft, betalar för sin anslutning, eftersom det är för dem vi förstärker elnätet, säger Mikael Björnér.

När ledningarna är på plats påverkar de enligt Vattenfall inte vattentäkten. Däremot kan schaktning, eventuell sprängning och nya arbetsvägar samt lagring kräva dispens från vattenskyddet under byggtiden. Dispenserna ska vara klara innan de sätter igång enligt Mikael Björnér.

Nästa vecka ger länsstyrelsen besked om det krävs en fördjupad miljöanalys för ledningsbygget eller om den som är gjord räcker.

I december räknar Vattenfall eldistribution med att kunna skicka in ansökan till Energimarknadsinspektionen om att få bygga ledningarna. Under hösten kommer de också att lämna in en ansökan om förhandsbesked för bygglov för transformatorstationen till Gävle kommun.

Gästrike vatten har inget att invända mot den tänkta placeringen av transformatorstationen.

– Ju längre bort från vattentäkten desto bättre är det. Det minimerar risken för påverkan av vattentäkten vilket vi tycker är bra, säger Tobias Kudermann, chef för teknik och utveckling.

Grannarna efter Sågfäbodvägen känner sig överkörda och är kritiska till kommunens hantering av hela Microsoftprojektet.

– Vi tycker att det är bedrövligt hur man behandlar oss. Vi har inte fått någon information, säger Mari Norén Hedberg.

Inför starten fick de inte veta mycket berättar de. Arbetet med att röja mark och bygga serverhall är i gång sedan mer än ett år tillbaka. Tung trafik som brakar förbi på Laggarbovägen intill och sprängningar som skakar husen är en del av vardagen.

En dag var deras väg avgrävd, utan vare sig förvarning eller information om när den var framkomlig igen. Efter att vi setts kommer en inbjudan till informationsmöte.

De är också oroliga för om markarbetena påverkar vattnet. Valsjöbäcken är nästan torr, inte ens sommaren 2018 var det så lite vatten. Paula Linds brunn har precis sinat, liksom ytterligare två i området.

– Det har alltid runnit till förut, säger hon om sin brunn.

Konsulterna som gjorde miljökonsekvensbeskrivningen bedömde att om grundvattennivån skulle påverkas är det bara tillfälligt under byggtiden, säger Eva Jackson. Livsmiljö Gävle har inte fått in några klagomål om dricksvattenbrunnar tidigare.

Frej Werner, projektledare på Microsoft, säger att grundvattnet håller sig inom förväntade nivåer.

Anna-Karin Löfstrand är kritisk till att de hänvisas till samma person på kommunen, oavsett vad frågan gäller. Det är ett heltidsjobb att försöka få svar på frågor, säger hon.

Anna-Karin Löfstrand, Mari Norén Hedberg och Paula Lind var alla positiva i början, tänkte att etableringen skulle innebära sådant som kommunalt VA, fiber och kollektivtrafik. Förhoppningar som de tycker hittills har kommit på skam.

Först fick de information om kommunalt VA, sedan togs beskedet om inventering tillbaka och nu har de på omvägar hört att det bara är hushåll i Stackbo by som ska inkluderas. De som bor längre söderut blir utan.

De har intrycket att det är Microsoft och inte kommunen som avgör vilken service de boende ska få, genom att bestämma vad de betalar.

– Det är otroligt om vi ska få kommunalt avlopp bara om Microsoft betalar, om det är det som avgör. Jag blir så arg, säger Anna-Karin Löfstrand.

Eva Jackson på Gävle kommun har full förståelse för om de som blir utan VA-anslutning är besvikna.

– Det var olyckligt. Det blev otydligt. Vi skickade först ut information och sedan fick vi kunskap om att Microsoft skulle erbjuda delar av området anslutning till kommunalt VA, säger Eva Jackson.

När Microsoft betalade ledningen till sina hallar och sedan kan erbjuda intilliggande hushåll avtal blev den samlade miljöstatusen i området så mycket bättre att det halkar ner på priolistan över VA-utredningar.

Kommunalrådet Jörgen Edsvik, S, säger att alternativet hade varit att alla hade betalat VA-anslutningen själva, som skett i andra områden.

– Alla kommuninvånare är lika mycket värda.

Kommunen har inte pratat med Microsoft om att ansluta fler.

– Om jag hade bott där och hört att några skulle bli bjussade hade jag nog ringt Microsoft och frågat om de inte kunde bjussa mig också.

Han ska vara med på onsdagens öppna hus för alla berörda, medveten om att det finns synpunkter på såväl vatten som trafik.

– Syftet är att lyssna och se om vi kan lösa det.

Gästrike vattens Tobias Kudermann säger att avtalet med Microsoft ännu inte är klart. 18 fastigheter i Stackbo by kan som det ser ut nu ansluta sig, medan övriga blir utan.

– Valet föll på den sträckning som täckte flest hushåll och som också hade minst naturpåverkan.

Tobias Kudermann säger att de diskuterar med Microsoft om det går att ansluta fler.

– Vi har en jättebra dialog. Det ska inte vara omöjligt.