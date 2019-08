De odlar och konserverar för självhushåll: "Det blir väldigt gott när man får den första gurkan som man längtat efter så länge"

Drygt 500 kvadratmeter land och en knapp halvtimmes jobb om dagen. Det är vad som krävs för en familj att bli självförsörjande på grönsaker enligt en uppsats på högskolan i Gävle. Den kan nog sänka tröskeln tror Sandra Lövenborg, som hade uppsatsen som kurslitteratur när hon läste ekologisk odling på Österfärnebo folkhögskola.

Men det var inte den som förde in henne och maken Marco på självförsörjningstankar.

– Det blir lätt så när jag tar mig an något att jag går "all in", säger Sandra Lövenborg, sjuksköterska som har ett odlingsintresse sedan länge.

– Vi vill också hellre göra saker själva i stället för att jobba och betala för att låta andra göra det, säger Marco Lövenborg som omskolat sig från undersköterska till kock.

På gården Skommars i Myre utanför Storvik har de kunnat låta sin livsfilosofi och sina intressen blomma ut. Hit flyttade de 2015. De hade sett annonsen, gick förbi huset under en vinterpromenad och föll pladask.

De började med ett par pallkragar och några höns som de fick av Marcos mamma. Sedan har intresset och odlingarna växt. Det oanvända trädäcket på gräsmattan är numera odlingsrutor med bland annat persilja och koriander. Utanför grinden har de byggt ett växthus där bland annat paprika, tomater, stevia, aubergine, zucchini och slanggurkor ser ut att trivas. Vid växthusdörren står ett av årets försök, halvgräset jordmandel med en nötsmakande rot.

Utanför har vaktlarna värpt på gräset i sin bur och under en stor gran intill pickar hönor. Rovfåglar och -djur har gått hårt åt flocken och skatorna är begivna på äggen, så nu ska de bygga om hönsgården. Hönsens spån använder de sedan som gödning. Utanför hönsstängslet står två bikupor, senare i dag är det dags för andra slungningen.

I grönsakslandet fladdrar kålfjärilar mellan rättika, romanesco, palmkål, kålrabbi, bönor, rotselleri, rädisor och andra grönsaker.

– Kålen är min favorit. Men hela första sådden gick åt pipan. Jordloppor och kålmal åt upp plantorna.

I år har hon testat ett biologiskt bekämpningmedel, där en bakterieblandning på bladen får kållarverna att dö. Hon har också gått en match mot rotogräset, så i år täckodlar de mindre. Odlingslivet är fullt av utmaningar och problem att lösa, en del av tjusningen.

Av tomtens runt 1 800 kvadratmeter är kanske 250 uppodlade. Visst köper de grönsaker, men de äter efter säsong och det de odlar räcker under halva året i färsk form och hela året konserverat. De fryser in en del och har köpt ett extra kylskåp, torkar och fermenterar (syrar). Dottern Nora, tre år, gillar också grönsaker.

De köper till exempel inte färsk gurka och tomater under vintern.

– Det är inte bara en principsak, utan för smaken också. Det blir väldigt gott när man får den första gurkan som man längtat efter så länge, säger Sandra Lövenborg.

I fjol hade de gårdsbutik vid några tillfällen, i år får de se hur det blir.

Artikeln fortsätter nedanför grafiken.

Att ta tillvara skörden tar tid. Äppelcidervinägern som de började med i fjol behöver två jäsningar innan den är klar. Men att få vara med från frö till tallrik är också det som gör det hela roligt, de lär sig mycket under vägen.

– Något som jag längtar väldigt efter är bondbönorna, säger Marco Lövenborg.

Dem ska han fermentera med miso. I fjol misslyckades misoförsöket och nu ser han fram mot att äntligen få smaka bönpastan.

Scrolla ner för att se fler bilder från Skommars.

Recept

En väldigt god rabarbersaft

Koka inte rabarbern utan skär den i bitar och frys in. Tina och pressa ur råsaften med exempelvis en potatispress. Blanda 2,4 liter råsaft med 1,25 kg socker, koka upp och skumma. Späd 1 del saft med 2 delar vatten, gärna kolsyrat för ett lyxigt alkoholfritt bubbel.

Flädermoussepaj 8 bitar

80 g smör 10 st digestivekex 3 gelatinblad 100 g vit choklad 3 msk outspädd flädersaft

4 dl grädde

3 äggulor 1/2 dl florsocker Valfria bär i säsong

Smält smör och blanda med krossade kex. Tryck ut i en pajform, ca 24 cm i diameter. Blötlägg gelatinbladen i kallt vatten. Smält den vita chokladen. Värm flädersaften i en kastrull. Tillsätt de urkramade gelatinbladen. Vispa grädden. Vispa äggulor och florsocker i en annan bunke. Blanda med grädden. Vänd ner den smälta vita chokladen och gelatinblandningen i gräddsmeten. Häll moussen i pajformen. Låt stelna i kyl i minst 2 timmar. Garnera med valfria bär i säsong, till exempel smultron, blåbär eller hallon.