De största profilerna i Ockelbo Baskets historia – här är 70 namn vi aldrig glömmer

Det skulle bli en 50-lista. Det blev mer – för minnenas skafferi var välfylld.

Till slut fick vi i alla fall plocka ihop en tio-i-topp av de absolut största profilerna. Personer som genom sina insatser just varit med och satt Ockelbo på basketkartan.

Därför får ni först tio riktigt heta namn – och sedan massor av andra man som måste finnas med.

TIO–I–TOPP

Zoltan Horvath

Ungraren som tvingades lämna sitt land vid revolten 1956 – men som lade grunden för en identitet för en hel ort. Vurmade egentligen för gymnastik, men såg snabbt ett annat intresse bland killar och tjejer – och förstod glädjen och möjligheten. Basket blev den första inomhussporten i Ockelbo och Zoltan startade Ockelbo Basketbollklubb 1969. Tränade själv det juniorgäng som tog över och där flera blev elitseriespelare. Horvath var den som grundlade basketkulturen i Ockelbo.

Laurie Byrd

Klubben har haft amerikanska spelare av hög klass under åren. Men trots de stjärnor som lyfte laget under ligatiden så är det få som protesterar mot det här – Laurie Byrd är den största stjärnan i klubbens 50-åriga historia. Hon spelade en säsong i elitserien – men vilken säsong det var. Superproffset Byrd gav allt för laget och publiken – ingen glömmer The Laurie Byrd Show.

Stig Stockselius

Får anses vara Mr Ockelbo Basket genom tiderna – utan att ha satt ett enda skott eller gjort ett enda byte. Men istället allt annat. Kom in i klubben när grabbarna Svante och Hans började spela – och blev kvar i 40 år. Under lång tid klubbens kassör och organisatör. Hade en förmåga att sätta klubben framför mycket annat och nämns därför alltid med största respekt. När Stig sa något – då fick man lägga bollen åt sidan.

Per-Ulf Carlsson

Stor talang och en fantastisk skytt redan innan 3-poängsskotten infördes i Sverige. Försvann tidigt till Västerås för elitspel, men återvände och var med och förde upp klubben i elitserien. Hela tiden med en mycket professionell inställning. Fick sedan nyckelroll som klubbens nav och var framför allt den som förde Zoltan Horvaths tankar på att klubben handlade om något mer än basket vidare.

Rickard ”2” Eriksson

Blackebergskillen som hämtades till Ockelbo och smattrade i 30 poäng i ligadebuten mot Sallén – vilket blev hans poängrekord i karriären. Spelade de två första säsongerna i Ockelbo – men hela 16 i ligan eftersom han fortsatte i Uppsala, Södertälje och Norrköping – men också ytterligare en säsong i Ockelbo. Slutade förra våren – och sa: ”Jag har levt på den där första matchen i Kuxahallen i 16 år.”

Marvin Rich

Den förste amerikanska stjärnan – mannen med det magiska skottet. Kom till Ockelbo när laget tog sats för att nå nästa nivå och sköt klubben upp i ettan och såg sedan till att klubben stabiliserade sig i toppen direkt säsongen 1980–81. Försvann från klubben nån säsong, men återvände och var med och förde klubben upp i elitserien och spelade för klubben där. En spelarlegendar.

Anthony Q Jones

Den stora stjärnan när Ockelbo hade sin absolut främsta säsong i ligan 2003–04. Elegant, cool och oerhört skicklig shooting guard som kunde vände matcher alldeles själv. Skapade sånt tryck och framgång kring laget att klubben tog det vågade klivet att spela en match i Gavlerinken. Q såg till att även det blev en succé inför 7 282 åskådare. Fick sedan sparken efter upprepad rattfylla, bad om ursäkt och försvann – men hälsade i en intervju i fjol: ” Om Ockelbo har ett lag igen så är jag redo att spela”

Torbjörn ”Tuben” Hallberg

Tillhör Ockelbos första gyllene generation och fanns med i det lag som gick från div 2 ända upp i elitserien – och då satte orten och klubben på kartan som sportens Åshöjden. På planen en teknisk, taktiskt smart spelare som hela tiden sökte nya lösningar. Blev efter egna karriären en oerhört viktig ledare och coachade damlaget i elitserien och herrlaget under några år. Var med och lade grunden för att klubben hade stabilitet att ge sig in i ligan.

Ansofie Krantz

Inte den med bästa bollkänslan. Inte den med bästa spelsinnet. Inte heller den snabbaste och spänstigaste. Men allt annat! Hon hade den riktiga Ockelbokaraktären vilket gjorde att hon blev en av de viktigaste spelarna under de fyra år klubben spelade i damernas elitserie – oavsett vilka andra spelare som fanns i laget. En fighter fram till slutsignal. Alltid.

Johan Stark

Kom fram som en stor talang med ett effektivt skott och när Ockelbo inte låg på högsta nivå – då blev det ligaspel i Nässjö och framför allt Sundsvall för Stark. En skada satte stopp för spelarkarriären och han återvände till Ockelbo och var klubbdirektör de två säsongerna innan ligaspelet och sedan två där. Numera generalsekreterare i Svenska basketbollförbundet, med ett vilt klappande Ockelbohjärta.

Alla de andra profilerna – i bokstavsordning

Mattias Blom

Spelade aldrig seniorbasket i klubben eftersom han lämnade orten redan när han gick i sexan, men spelade ligabasket i M7 i Borås och räknas alltid som Ockelbofostrad.

Niklas Blom

Kanske den främste basketartisten som klubben fått fram. Spelade för Ockelbo en säsong i division ett, men massor i Boråsklubben M7. Landslagsspelare som nådde två SM-finaler och spelade med Magic Johnson. Bollbegåvning som var målfarlig på fotbollsplanen i division 4 och även duktig på golfbanan.

Will Coley

Värvades in i laget en bit in på den första ligasäsongen. Visade snabbt sin klass och såg till att Ockelbo började vinna matcher. En mycket uppskattad lagspelare som lyfte sina lagkamrater.

Joe Cullen

Klubbens första amerikanske coach när klubben hade klivit upp i division ett. Såg till att laget, fullt av de egna talangerna, omedelbart placerade sig i toppen av serien.

Lena Dahlblom

En av klubbens grundare och första storspelare på damsidan. Följde med Zoltan Horvath från gymnastiken in i basketsporten. Var med från starten på Lindströms konditori 1969 och var direkt en starkt bidragande kraft till att klubben redan från början var öppen för alla, kvinnor som män, flickor som pojkar.

Boka Djordjic

Den sista importspelare och den som också visade karaktär in i det sista. När pengarna var slut och lönerna uteblev slet Djordjic under korgarna tills alla returbollar var slut.

Rickard ”1” Eriksson

Killen från Ljusdal som alltid var beredd att ta sina minuter på planen i ligan. Oerhört populär i klubben för sin vilja att göra max för klubbmärket. Klev alltid direkt från bänken och satte en trepoängare. Numera skicklig domare i ligan och internationellt.

Mathias Engman

Plockades upp från lägre nivå och blev närmast en kultspelare för Ockelbo i ligan med sin fysiska spelstil. Spelade efter Ockelbotiden nån säsong i Norrköping.

Howard Frier

En av de sista, senaste (!), amerikanska spelarna. Spelade under den sista ligasäsongen. En genomprofessionell spelare som med klubbens goda minne fick lämna när konkursen närmade sig.

Gavlerinkenmatchen

Den första, 20 februari 2004, spelades inför 7 282 åskådare. Fullsatt. En show från första stund – även om Sallén vann matchen med 98–62. Fortfarande en av de ligamatcher som setts av flest åskådare.

Anthony Grundy

Kanske den absolut bäste spelaren någonsin i klubben. Hann kanske inte visa det, innan han försvann efter att ha hamnat i slagsmål med lagkamrat i omklädningsrummet. Men fick nåt år senare chansen i Atlanta i NBA.

Tomas Grönberg

Med en bakgrund som reklamman visste han hur varumärket Ockelbo BBK skulle lyftas. Oerhört viktig när det gällde att ladda varumärket OBBK med magi. Ett tag även ordförande, en svettig uppgift, under ligatiden. Ett uppdrag han utförde med största bollkänsla.

Mats Götesson

”Palle” kallad. En fantastisk bolltalang från den första, gyllene Ockelbogenerationen. Värvades tidigt till Fajt, men återvände till Ockelbo när det var dags för division ett-spel hösten 1980. Var med och förde upp laget i elitserien och var en av de viktigaste spelarna där.

Torsten Hallberg

Storebror i basketfamiljen Hallberg. Var den som följde med när Ockelbo satsade på bara juniorer i på 70-talet. Sedan även coach i klubben på olika nivåer.

Michael Hallner

En av de som jobbat stenhårt i kulisserna med att skapa publikintresse kring ligaspelet och var regissören för den första, mäktiga ligamatchen i Gavlerinken 2004.

Tommy Hammarlund

En av de som var med och grundade klubben. Mycket viktig ledare under den tiden och en skicklig, uppskattad domare som även fostrade Ockelbotalanger på den sidan.

Lars Horst

Kom egentligen till Gävle för att plugga, men drogs direkt in i Ockelbo BBK. Spelade sedan i ligan för Jämtland, men återvände till Ockelbo och Kuxahallen och fortsatte att dundra i sina trepoängskott.

Owe Hellberg

Ordförande som fick slita i motvind när OBBK gick i konkurs i slutet av ligatiden. Jobbade sedan hårt och var en stark aktör när klubben kunde leva vidare under nuvarande namnet Ockelbo BK.

Ulrika Henriksson

Lämnade klubben för spel med Uppsala men som senare kom tillbaka. Fick också spela i juniorlandslaget i början av 90-talet.

Johanna Håkansson

Poängspelare under elitserieåren och höll riktigt god nivå i några år och blev uttagen till landslagsläger. Lade av efter tiden i Ockelbo men gjorde comeback 42 år ung, numera med efternamnet Magnusson, i ett annat OBBK, Oskarshamns BBK, där hon spelade i tvåan så sent som våren 2019.

Ilze Ievina

Lettiska som gjorde en, mycket framgångsrik, säsong i klubben i elitserien. Stark under korgarna och viktig för laget. Fortfarande aktiv i sitt hemland.

Christer ”Vezo” Johansson

Speakern som tog ibland tog över matcherna i ligan med sitt sköna snack. Gjorde en legendarisk entré på snöskoter i Gavlerinken inför över 7 000 åskådare. Svårtystad och karismatisk profil.

Magnus Jonsson

Under många år mycket framgångsrik och respekterad domare i ligan. Nu kommunalråd i Ockelbo – och med sonen Edvin på planen.

Mats Johansson

”Magic” kallad, inte helt oförtjänt, för sitt guardspel. En av juniorerna som tog sig ända från division 2 till elitserien. Sedan även framgångsrik coach i damernas elitserie. Flyttade till Göteborg och en av sönerna, Anderas, har gått i pappas fotspår som coach och lett Högsbos damlag till damligan.

Lena Järnqvist

Debuterade redan som 13-åring i A-laget. Klubbens ledande spelare på damsidan under 70- och början av 80-talet och sedan fortsatte till olika uppdrag vid sidan av planen.

Stacy Kooistra

Amerikan som gjorde en säsong i klubben i mitten av 90-talet. En atletisk spelare som med sin hundraprocentig inställning passade perfekt in i laget och lyfte sina kompisar på träningar och i matcher. Har kvar kontakten med orten eftersom han gifte sig med Anna (Bogren) från Ockelbo.

Kuxahallen

Bytte visserligen namn ett tag – men det var till den här arenan som de andra lagen faktiskt helst ville komma för att spela under ligatiden. Det var garanterat tryck.

Klubbmärket

Ett av de absolut vackraste i Basketsverige. Säger allt om klubben, orten och sporten. Borde vara k-märkt.

Per-Anders Larsson

Tillsammans med Per-Ulf Carlsson en av de största talangerna i klubben på 70-talet och även han värvad till Västerås. Återvände till Ockelbo under inledningen av 80-talet.

Johanna Ledin

En av de absolut viktigaste spelarna i laget när Ockelbo spelade i elitserien. Stark pådrivare från sin guardposition och gjorde aldrig en svag insats. Oerhört säker straffkastskytt.

Håkan Löfstrand

En av basketsportens oerhört trogna trädgårdsmästare som får talang efter talang att växa i Ockelbo. Själv mycket duktig spelare i ettan under lång tid och även coach i ligan – och nu med i omstarten på herrsidan.

Ulrika Levander

Egenfostrad spelare som testade vingarna utanför klubben men som kom tillbaka och spelade i elitserien. Poängspelare som sällan gjorde en dålig insats.

Ingemar Lind

”Världens bästa golvtorkare” ljöd det i högtalarna när Ingemar behövde gripa in för att matcherna skulle kunna spelas vidare – svarade ofta med ett eget dansnummer. En legendar i Kuxahallen och bland motståndarna.

Joaquim Linder

Pålitlig spelare som klev fram som coach i inledningen av ligasejouren. Oerhört basketkunnig och med coachinsatser på juniorlandslagsnivå. Nu med i ledningen för årets lag.

Per Lundström

Stor, oöm Ockelbokillen som blev för bra för klubben och försvann till M7 i Borås där han spelade i ligan under flera år – och även med ”Magic” Johnson. Sonen Max spelade i Ockelbo i fjol.

Jotti Nikolaidis

Kom till klubben redan på division ett-nivån och var med från första minut i ligan till den sista. En publikfavorit som sedan gjort karriär som coach och nu finns i ligalaget Köping.

John Nillen

Coachen som kom till Ockelbo för att föra upp laget i elitserien säsongen 1983–84 och gjorde det. Fick självklart sparken under elitseriesäsongen – men det får ju alla.

Anki Nilsson

Gävletjej med stor baskettalang som förstärkte Ockelbo på 80-talet och snittade nästan 30 poäng i division ett-spelet och fortfarande är en av de främsta poänggörarna i klubben.

Mikael Olsson

”Biffen” kallad. Stor talang som fick chansen i Solna och blev svensk mästare där. Återvände sedan och gjorde några säsonger i moderklubben.

Manne Palmqvist

En av coacherna under ligatiden och den som lämnat mest intryck. Mycket karismatisk och med stort basketkunnande. Satt även i kassan på Ugglebo Livs när det passade.

Carina Poulsen

Fanns med i det damlag som hade ett utbyte skolutbyte med orten Digby i Nova Scotia, Kanada – och bidrog starkt till avancemanget till division ett i början av 80-talet

Jasmina Perazic

Amerikanska med fysik och karaktär som under en säsong såg till att Ockelbo kunde utmana även i damernas elitserie. En av de mest meriterade spelarna i svensk basket genom tiderna med bland annat ett OS-brons från 1980 hemma i prisskåpet.

Purnell Perry

Byggd som en amerikansk fotbollsspelare och alltså ett fysiskt praktexemplar. Gjorde rent hus under korgarna under sin säsong i klubben – trots att han såg ut att hålla igen.

Samir Rhassane

En av de stora profilerna när OBBK tog klivet upp i ligan. Hade sin absolut bästa tid som idrottsman i Kuxahallen, men fick inget nytt kontrakt efter en drogrelaterad händelse i Stockholm. Nu återfödd som människa och ledare i Huddinge Basket.

Mari Richardsson

Guard och stor talang i början av 80-talet som fick chansen till collegespel i USA.

Anna Sand

Ytterligare en spelare från Ockelbo som gick hela vägen från ungdomslagen till elitseriespel. Lagspelare som aldrig var rädd för att skjuta och avsluta när läget gavs.

Mark Smed

Oerhört stark och skicklig spelare som inte letade rollen av att vara stjärna – utan hela tiden såg till att göra sitt bästa för laget. Var mycket viktig när laget gick upp i elitserien 1984 och en av de bästa i laget under elitseriesäsongen.

Bosse Stark

Energiknippet som hela tiden fanns runt omkring ligalaget, bland annat som materialförvaltare. Fick för några år sedan Noppa-stipendiet.

Edvin Stark

Fostrad i Kuxahallen, men utbildad på basketgymnasiet i Norrköping. Ung, svensk mästare i Norrköping Dolphins, men nu i Ockelbo för att hitta tillbaka i karriären och leda laget under säsongen.

Hans Stockselius

Yngre bror till Svante och med i det Ockelbolag som spelade final i Minibasket-SM 1971. Blev pojklandslagsman och fanns länge med i det unga Ockelbolaget under 70-talet.

Svante Stockselius

Journalist som senare i karriären skapade succén Eurovision Song Contest sedan han gått in i TV-branschen – men först var han som smart PR-man med om att skapa basketundret i Ockelbo i början av 80-talet. Dömde tidigt i elitserien – och fick alltså till slut se sitt Ockelbo BBK i högsta serien.

Gunnar Sundberg

Kunde kliva rätt in i spelarbussen från jobbet, eller tvärtom beroende på bortamatch – alltid inspirerad. Inte enormt lång, men hade en enorm spänst vilket gjorde att han ofta fick jobba under korgarna mot längre motståndare. Upphävde tyngdlagen, både mentalt och fysiskt.

Ronny Svahn

Solnakillen som hittade rätt i ligan när han kom till Ockelbo. Guard med heta känslor som var med från första till sista ligamatch i Kuxahallen.

Cedric Taylor

Tillsammans med Q Jones från Texas. Gav ett lojt intryck vid sidan av planen, men påminde om NBA-stjärnan Dennis Rodman när han fick på sig Ockelbolinnet. Stark under korgarna och briljerade under Gavlerinkenmatchen. Dock dopningsavstängd efter en säsong och återkom därför aldrig.

Olle Tiderman

En av arkitekterna bakom Ockelbo BBK:s steg från division ett till ligan. Jobbade stenhårt i bakgrunden med ett Ockelbohjärta som få har kunnat matcha i engagemang.

Ulf Törnström

Supertalangen i början av 80-talet som stack till collegespel i USA och aldrig kom hem igen. Istället landslagsspel och svensk mästare i Solna 1989.

Nick Yankovicz

Elegant storskytt under en av division ett-säsongerna i början av 80-talet. Hittade snabbt rätt roll i det unga Ockelbolaget och blev mycket populär för sitt spel.

Leif Wiklöf

En av spelarna som fanns med när Ockelbo spelade final i Minibasket-SM 1971 och blev pojklandslagsman.

Zach Williams

Tung och oerhört skicklig center som spelade i klubben under den näst sista säsongen i ligan. Gav energi med sitt spel.

Magnus Åstrand

Snabb och i det närmaste outtröttlig guard som tillsammans med Håkan Löfstrand utgjorde ett försvarslås som i vissa matcher var ogenomträngligt. Lika snabb och outtröttlig på fotbollsplanen i Ockelbo IF:s division 4-lag på sommaren.