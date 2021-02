Debatt: Alla barn har rätt till en skälig levnadsstandard

Att växa upp i fattigdom har en stark negativ inverkan på barns möjligheter till goda livschanser. Vissa barn löper avsevärt förhöjd risk att drabbas av ekonomisk utsatthet, särskilt de med utländsk bakgrund eller ensamstående förälder. Det är mycket viktigt att se bakomliggande orsaker till detta.

Att leva en längre tid under förhållanden där inkomsterna inte räcker till det nödvändigaste medför ofta stora direkta konsekvenser för barn och hindrar deras möjligheter till utveckling och deltagande. Barnkonventionen ger alla rätt till levnadsstandard som krävs för dess psykiska, fysiska, andliga och sociala utveckling.

Utvecklingen i Sverige och världen präglas av en ökande inkomstskillnad, att den socioekonomiska sammansättning i skolan har fått större betydelse för skolans resultat.

Både barnrättspolitiken och den ekonomiska familjepolitiken är ett ansvar både för den nationella och lokala politiken. Vi ser i rapporten att statens verktyg för att minska den ekonomiska utsattheten och jämna ut skillnaderna mellan hushållen inte längre fungerar som den var tänkt. Välfärd och välstånd når inte alla.

FN:s Barnrättskommite:

Att staten utformar budgeten utifrån ett barnperspektiv.

Att de utreder grundorsakerna till fattigdom i syfte att stärka strategierna.

Att man bekämpar all diskriminering av barn som sker på grund av etnicitet.

Rapporten "Milleniumbarnen" visar att nästan hälften av alla barn man följt under 2000-talet har under någon tid levt under väldigt knappa förhållanden, var åttonde barn har levt i fattigdom under en längre tid. Rädda Barnen har visat att de ekonomiska klyftorna i Sverige ökar och de fattigaste barnen halkar alltmer efter.

Coronaepidemin riskerar ytterligare att förstärka denna tendens.

Alla barn har enligt barnkonventionen rätt till en skälig levnadsstandard.

Rädda Barnens

styrelse i Gävle

genom Maud Ericsson, ordförande