Debatt: Bättre stöd till skolor och kommuner i Gävleborg

En redan tuff situation för skolorna har blivit ännu tuffare på grund av Coronapandemin. Men elevers utbildning går inte att sätta på vänt. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder ett närmare och mer strategiskt stöd för skolhuvudmän och skolledningar i Gävleborg när det nya samverkanskontoret Gävle nu drar igång sin verksamhet.

För en månad sedan var en viktig debattartikel införd i Gefle Dagblad. Autism- och Aspergerförbundet slog larm om att bara hälften av föräldrarna till skolbarn med autism upplevde att deras barn fick bättre stöd i skolan efter att barnet fått sin diagnos. I Gävleborg finns, enligt artikeln, cirka 600 barn som har diagnostiserats med autism och som kan behöva hjälp och stöd i sin skolgång.

Artikeln avslutades med en uppmaning till skolor att ta hjälp av Specialpedagogiska skolmyndigheten som ger gratis råd och handledning till skolor. Vi vill betona att stödet gäller alla barn och elever, oavsett om de har diagnos eller inte. Vårdnadshavare är också välkomna att höra av sig till vår tjänst Fråga en rådgivare dit man kan ringa eller skicka frågor via webbformulär.

Alla barn och elever kan behöva specialpedagogiskt stöd någon gång under sin skoltid. Finland brukar lyftas fram som ett gott exempel på ett land där det extra stödet ges brett och tidigt. Runt 30 procent av eleverna får specialpedagogiskt stöd någon gång under sin skoltid i Finland. I Sverige gäller sedan ett år tillbaka Läsa-skriva-räkna-garantin vilket innebär att mer stöd kommer sättas in tidigare för att garantera att alla barn uppnår kunskapskraven för svenska och matematik under lågstadiet. De speciella förhållanden som gäller nu under Coronapandemin kan också innebära att fler elever, och andra elever än tidigare, behöver extra stöd.

Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten finns till för att hjälpa skolor och skolhuvudmän att organisera sitt stöd på bästa sätt så att det når alla elever som behöver. Det samverkanskontor som startats i Gävle innebär att en del av den statliga myndigheten kommer vara särskilt inriktad på att ge ett mer nära och proaktivt stöd till skolor och skolhuvudmän i Gävleborgs län. Både kommunala och fristående skolor och skolhuvudmän är välkomna och höra av sig till samverkanskontoret Gävle.

Magnus Viklund, chef för samverkanskontor Gävle, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Susanne Wennberg, samordnare samverkanskontor Gävle, Specialpedagogiska skolmyndigheten