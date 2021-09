Debatt: Debattartikeln håller sig på en saklig nivå

En grupp (s)-politiker med Roberth Krantz i spetsen har efterlyst kritik mot de sakfrågor de driver i kyrkovalet. Det önskemålet kan jag väl ställa upp på. Alla citat är ur debattartikeln.

(s) vill driva att Svenska kyrkan ska vara ”en öppen demokratisk kyrka där alla ska känna sig välkomna. En kyrka där hetero- såväl som homosexuella par kan gifta sig och döpa sina barn.”

Det är ju utmärkt. Problemet för (s) är att allt det här är självklarheter. Att Svenska kyrkan är en demokratisk organisation står i Kyrkoordningen, så det är inte mycket att kämpa för. Sedan 2009 vigs samkönade par i Svenska kyrkan och det fungerar enligt en studie kyrkostyrelsen beställt utmärkt. Tusentals präster skulle med glädje viga dessa par, men det är ingen rusning: 147 par om året av ungefär 13-14 000. Varje kyrkoherde har ansvar för att inget par ska behöva vigas av en av de präster, som tror att äktenskapet bara är tänkt för man och kvinna.

Genom att låtsas att det här är ett stort problem, svartmålar (s) Svenska kyrkan och dess präster. (Andra yrkesgrupper med samma uppfattning talar man däremot inte om). Svenska kyrkan var en av de första att viga samkönade par och fick ta emot mycket kritik från andra kyrkor i världen. Så det är helt enkelt inte rättvist. Dessutom är det uppseendeväckande att med så dåligt underlag svartmåla den kyrka man vill vara förtroendevald i. Människor som inte är så insatta har ibland fördomar om kyrkan och präster som bakåtsträvande, en fördom som (s) väljer att göda. Populism, kan man kalla det. Svenska kyrkan viger samkönade par. Punkt.

(s) vill ”att det kulturarv som kyrkan förvaltar ska tas om hand på ett bra sätt och finnas kvar under lång tid för kommande generationer.” Samma självklarheter här. Vem vill inte det? Kanske (s) i Gävle, som har sålt ut Staffans hus, ett av landets första församlingshus, S:t Ansgars hus och prästgården, drygt 250 år gammal, med Olofsgården. Nu planerar man att sälja ut mer: Strömsbro församlingshus, Böna kapell, Tomaskyrkan och Hemlingby kyrka diskuteras. Jag vet också att det är nödvändigt att prioritera i det dåliga ekonomiska läge vi hamnat i, men den stolta målsättningen klingar falskt i Gävle.

En fråga (s) valt att prioritera är arbetsmiljön och ”vill att Svenska kyrkan ska vara en av Sveriges bästa arbetsgivare.” Det är förstås utmärkt och en bra prioritering. Men bland anställda i Gävle församling är det tyvärr många som hör av sig och hoppas på en annan majoritet nästa mandatperiod. Så det verkar som om ni har långt kvar här.

Annars håller sig debattartikeln på en glädjande saklig nivå. Det är mer än man kan säga om många andra inlägg från (s) där POSK anklagas för de mest hårresande saker. Representanter för (s) har uppenbarligen inte brytt sig om att läsa vad POSK faktiskt vill och står för. Det blir lite hittepå, som man sedan raljerar över. Och undervegetationen i sociala medier är verkligen inte värdigt ett demokratiskt val. Jag väljer att inte kommentera det. ”When they go low, we go high”.

Vid val i en demokratisk organisation tar man ställning utifrån saklig information och jämför de olika alternativen. Vad POSK vill, kämpar för och bygger sina ställningstaganden på kan man läsa på om på hemsidan posk.se, på vår lokala hemsida, vår FB-grupp eller instagram, som uppdateras varje dag.

Boel Johansson

Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan, POSK, i Gävle