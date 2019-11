Debatt: Det blev glashalt i år igen på E4 – Trafikverket misslyckades åter

Förseningar och frustration, yrkestrafik och privatbilister – alla blir drabbade av dåligt vägunderhåll, som borde kunna förutses med dagens moderna meteorologiska funktioner. Hur stor störning och hur stora kostnader nattens olyckor på väg E4 i Gävleborgs län har orsakat går inte ens att värdera, för Trafikverket saknar en metodik för detta. (MSB och VTI, 2015)

Mattias Fällman kör godstransporter till Nordnorge och körde söderut på väg E4 den aktuella natten. Trots dubbdäck på lastbilen kände han av det hala väglaget med krängningar i lastbilen.

Vid Hamrånge stannade han för rast och kontrollerade då även väglaget via Trafikverkets webb-tjänst. När han närmade sig olycksplatsen som förvarnats om fanns inga hänvisningar till omledningsvägen via gamla E4, så han fortsatte på väg E4 och hamnade trots goda förberedelser mitt i totalstoppet. Mattias berättar vidare att det är stor skillnad på vinterväghållningen exempelvis i Västerbotten där det sandas på väg E4, det märks under färd var gränserna för väghållningen går.

Det är Trafikverkets ansvar att tillse att vägen är öppen för ”allmän samfärdsel” (Väglagen), att vägen är brukbar för den del av transportsystemet som enligt utpekat riksintresse för transporter av cirka 15 000 fordon per dygn som ska färdas på väg E4 norr om Gävle.

Trafikverket har valt att ha väghållningsklass 2 för sträckan. Det innebär att väg E4 ska vinterväghållas och halkbekämpas med salt och att vägen ska vara snö- och isfri inom tre timmar efter det fallit en centimeter snö.

Trafikverket övertog ansvaret på morgonsidan för omledningen av trafiken förbi olycksplatser från polisen, som var först på plats. Dock utfördes då inga avstängningar eller vägvisning för omledning före sista vägval.

Det innebar att många trafikanter tog sig för långt in mot avstängningen och hamnade i köer och fick vänta. Detta är en stor brist och något som inte får ske.

Återigen anser vi att Trafikverket misslyckats med att hålla sitt samhällskontrakt. Hade vägen mellan Söderhamn och Hudiksvall varit halkbekämpad till isfri hade flertalet olyckor på grund av halka i Hälsingland förra veckan med stor sannolikhet kunnat förhindrats.

Det är Trafikverkets ansvar att tillse att upphandlingar av utförare av väghållning håller vägen i trafiksäkert skick, framför allt när det inte är onormala väderförhållanden. Att kylan kommer i november är inte en överraskning, inte i år heller.

Trafikverket bör klassa om väg E4 norr om Gävle till väghållningsklass 1 då den är av riksintresse för transport.

Trafikverket måste tillse att omledning av trafiken kan göras på ett tillfredsställande sätt.

Trafikverkets kontroller av entreprenörerna (som utförs av tredje part) måste förbättras avsevärt.

Patrick Magnusson

regionchef Sveriges Åkeriföretag Mitt & Gävleborg

Mattias Fällman

Håkerud Johansen Transport AB

Per Olsson

Sune Olsson Åkeri AB