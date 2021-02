Debatt: Det finns gott om plats för självrannsakan efter Synsamaffären

Att kommuner inte kan ge konkurrensfördelar gentemot privata företag, exempelvis genom att ge bort mark eller subventionera hyror, kan med facit i hand te sig som en självklarhet.

Kommunalrådet säger under en intervju att man måste ”utmana lagstiftningen”. Det var med den ansatsen man gick in i Synsamaffären. Vad hade hänt om kommunen byggt en industrilokal som sedan inte hade gått att hyra ut till Synsam, om förvaltningsrätten i ett senare led fått ta sig an frågan? Skattebetalarna i Ockelbo hade fått ta notan.

Sverigedemokraterna var, i tron om allt gått rätt till, positiva till affären och de 150 arbetstillfällen som utlovades. Dock var vi tydliga med att det måste skötas på ett rättssäkert, konkurrensmässigt riktigt och lagligt vis. Där var vi väldigt tydliga från början. Grundsatserna om att inte tänja på lagen och att inte låta målen helga medlen är en förutsättning i den demokratiska processen, hur gärna än Magnus Jonsson med flera vill kringgå kommunallagen.

På Magnus Jonsson låter det som att det är alla andras fel att Synsametableringen gick i stöpet. Sanningen är att man gått fram med ett förslag som förvaltningsrätten funnit strida mot bland annat kommunallagen. Här finns gott om utrymme för självrannsakan och ärligt erkännande av de fel som begåtts. Men det är antagligen att hoppas på för mycket av kommunalrådet Jonsson och Socialdemokraterna.

Liz Zachariasson, SD

gruppledare