Debatt: Extratjänster kommer aldrig lösa Gävleborgs arbetslöshetsproblem

För snart tre år sedan gjorde Dagens Industris granskningsteam ett förödande reportage om Gävle kommuns satsning på AMS-åtgärden ”extratjänster”. Tanken var att långtidsarbetslösa skulle göra något vettigt, men så var inte fallet. Flera hundra arbetslösa satt i stället och fikade, någon pluggade på distans och endast en tredjedel av deltagarna hade en arbetsplatsförlagd placering.

Arbetsmarknadskontoret i Gävle framstod som nationell driftkucku och blev utskrattat inför hela svenska folket. Man kan fortfarande skratta åt eländet, men garvet fastnar i halsen när detaljerna kommer upp till ytan. 90 procent av deltagarna är födda utanför Europa. De får 20 000 kronor per månad. Sex procent får ett riktigt jobb efter avslutad insats.

Till och med JÖK-juntan med S, C och L i spetsen vaknade till slut och fick in att "pysselsättningsåtgärderna" minsann skulle ha ”samhällsekonomiskt rimliga” volymer, allt stipulerat i januariavtalet. Men liksom mycket annat blev de liberala parterna grundlurade.

Nu skenar i stället volymerna i extratjänsterna. I dagsläget återfinns 1 100 platser i Gävleborgs län, för ett år sedan låg siffran på 360 platser. Och under hösten fick vi se hur dessa 100 procent subventionerade låtsasjobb används för att skyffla över kommunernas socialbidragskostnader på staten.

Det fick vi se bland annat i Sandviken och i Ockelbo. Det är dags att dra i handbromsen en gång för alla. Gävleborgs län står med 15 000 arbetslösa och ett växande utanförskap. Vi måste nu ha en riktig arbetslinje som satsar på riktiga jobb, i riktiga företag. Den person som är i åtgärden extratjänster kommer med stor sannolikhet inte att få ett jobb efter åtgärden så för individen är det en mycket olycklig inlåsningseffekt i ett system som inte fungerar.

Medan all medieuppmärksamhet legat på statsrådens klavertramp och senfärdiga agerande under coronakrisen har sossarna snurrat upp C och L på läktaren och avancerar bidragslinjen. Vi vet alla vad det innebär: mer konstgjorda hittepå-jobb, högre ersättningar i bidragssystemen och mer ledighet genom ”familjevecka”. Detta trots att vi behöver jobba mer, inte mindre för att klara välfärden.

Stoppa extratjänsterna en gång för alla. Satsa på moderat arbetslinje och företagsamhet. Det tjänar alla på.

Lars Beckman, M

riksdagsledamot Gävleborgs län