Debatt: Försökte Ygeman vilseleda medvetet i Gävleborg?

Vid budgetpresentationen påstod statsrådet Anders Ygeman att bidragen till kommunerna i Gävleborg skulle öka och att Högskolan i Gävle skulle få en ökad budget motsvarande cirka 700 nya platser.

Redan samma dag som budgeten presenterades avslöjade media att det som påstods vara en ökning i själva verket var en minskning av kommunbidraget. Media har även avslöjat att de påstådda 700 nya platserna i själva verket motsvarar knappt 20 nya platser. I uppföljande artiklar har även media visat att sänkningen av kommunbidragen är större än vad man först trodde.

Frågan blir då: Vad i budgeten gagnar Gävleborg? De som betalar värnskatt får en sänkning av skatten när skatten sänks för dem med högst inkomst. Det blir också en sänkning av skatten för de pensionärer som har en pension som är över 17 000 kronor per månad men utöver det så är det svårt att se några stora vinster för Gävleborg.

Höjningen av bensin- och dieselskatten påverkar alla i länet som kör bil – oavsett inkomst. Inte minst sveket mot länets kommuner är anmärkningsvärt eftersom kostnaden för försörjningsstöd ökar kraftigt.

Den flyktingvåg som kom 2015 när Stefan Löfven sa Reefuges Welcome var inte ett kommunalt beslut och då är det också rimligt att staten tar ett fullt kostnadsansvar i stället för en springnota som nu blir fallet.

I vår moderata budget så ökar vi kommunbidraget till länets kommuner med över 210 miljoner för att vi ska kunna värna välfärden och samhällskontraktet. Vi lägger också en budget för att finansiera statliga ordningsvakter för en utökad trygghet för alla som bor i Gävleborg utöver de stora resursförstärkningar vi gör till hela rättskedjan.

Vi ökar budgeten till Lantmäteriet med 20 miljoner för att man ska kunna korta myndighetens handläggningstider och vi avsätter 250 miljoner för ett renare hav för att vi bl a ska kunna åtgärda problematiken med de 23 000 gifttunnor som finns efter vår kust.

Vi sänker skatten för alla som tjänar mer än 13 000 per år och vi sänker skatten för alla pensionärer jämfört med regeringens budget som enbart riktar sina skattesänkningar till dem som tjänar mest.

Vi sänker också bensin- och dieselskatten med en krona per liter vilket är bra för alla men för ett åkeri betyder 80 000 per år i sänkt skatt per lastbil. Det gagnar näringslivets konkurrenskraft.

Den fråga som jag vill rikta till Anders Ygeman och de lokala socialdemokraterna som medverkade vid pressträffen är: Visste ni om att det budgetunderlag som ni presenterade inte var i överensstämmelse med verkligheten eller vad beror den felaktiga informationen på?

Hur kommer nedskärningarna i regeringens budget att påverka Gävle kommun, Jörgen Edsvik? Vad är ditt besked till Gävleborna?

Lars Beckman, M

riksdagsledamot Gävleborg