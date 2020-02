Debatt: Fortfarande väntar vi på besked om en allaktivitetshall i Storvik

Parkhallen i Storvik, byggd 1937, är den enda större samlingslokalen i Storvik och används för idrott, skolidrott, ungdomsgård, motion, möten och andra arrangemang. Under skoltid använder Hedängskolan Parkhallen mellan 08 och 15 varje vardag, Storviks IF innebandy använder hallen för träning och matcher från 16.30-17 fram till 22.00 varje vardag. Under tiden mellan 15 och 16.30-17 använder Ung Mötesplats hallen för sina fria aktiviteter tre dagar per vecka. Under varje helg är det i genomsnitt 5 innebandymatcher.

Andra aktiviteter får plats enstaka tider på helgerna. PRO, med över 550 medlemmar, behöver en stor lokal för sina sammankomster. Parkhallen är den enda lokal som är tillräckligt stor och där får man helt enkelt inte plats förutom vid enstaka tillfällen därför att Parkhallen är helt uppbokad.

2014-15 Hedängskolan var en mycket stark intressent i behovet av en Allaktivitetshall. Rektorerna Birgitta Wikström och Peter Folkesson skrev 2014-12-01 en skrivelse om skolans stora behov av bättre lokaler för idrottsverksamhet. Ett citat: ”Idrottsverksamheten på Hedängskolan är i stort behov av en Allaktivitetshall. Den lilla idrottssalen som finns är i mycket dåligt skick och behöver därför rustas för att kunna användas i fortsättningen”. Lilla idrottssalen används fortfarande utan rustning.

2014 behandlade kultur & fritidsnämnden en skrivelse från Storviks IF om en fullständig förstudie om en Allaktivitetshall. Nämnden beslutade citat: ”kultur o fritidsnämnden remitterar till förvaltningen för att utreda behovet av en ny allaktivitetshall i kommunen.” Storviks IF har ännu inte fått något svar.

2017 lämnade Hallgruppen en ansökan till kultur & fritidsnämnden, med en egen fullständig förstudie som grund, om byggande av en Allaktivitetshall. Ansökan har fått ett mycket positivt bemötande från alla politiska partier. Hallgruppen har ännu inte fått något svar på ansökan.

2017 anordnade Hallgruppen en paneldiskussion om en allaktivitetshall, i Parkhallen, med alla politiska partier i panelen, med 350 åhörare, många frågeställare och en stark support för en ny hall från åhörare och politiker. Ulf Gillström och Kerstin Almén utlovade då ett besked om Allaktivitetshallen före valet 2018. Det kom inget besked före valet.

2018 anordnades ett demonstrationståg i Storvik med 400 deltagare till stöd för byggandet av en allaktivitetshall.

2018. Kommunalråden Peter Kärnström och Kerstin Almén besvarade en insändare om behovet av en allaktivitetshall. Kommunalråden hänvisade till kultur & fritids utredning som prioriterar en hall för gymnastiken. Problemet är att det finns ingen utredning om idrottshallar i Sandvikens kommun. Det får inte gå till så.

2019 Hallgruppen i Storvik skickade en något reviderad version av sin ansökan om en allaktivitetshall till kultur & fritidsnämnden och kommunstyrelsen. Hallgruppen har ännu inte fått något svar på den reviderade ansökan.

2019 Ulf Gillström (S) klargjorde i fullmäktige att budgeten för 2020 innehåller byggandet av en gymnastikhall och en multihall, båda i centrala Sandviken. Var de hallarna ska byggas, och till vilka kostnader, är inte klart. En allaktivitetshall i Storvik är enligt Gillström möjligen nummer tre i prioriteringsordning, alltså fortfarande utan någon utredning som grund.

Hallgruppen i Storvik vill få till stånd en allaktivitetshall, som tillsammans med gamla Parkhallen blir ett centrum och socialt nav för idrott, motion, skolidrott, spontanidrott, ungdomsgård, pensionärsverksamhet, musik, annan kultur och andra arrangemang i västra delen av kommunen.

För Hallprojektet

Anders Bodin

ordförande Hallprojektet

Benny Pettersson

ordförande Storviks IF

Margareta Stenberg

ordförande PRO Storviksbygden

Fredrik Bergström

Storviks IF Innebandy (tidigare ordförande Storviks SK)

Thomas Hansson

Storviks IF

Fredrik Lundmark

Storviks IF