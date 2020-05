Debatt: Helene Åkerlind och William Elofsson säger nej till många lokala jobb

I dag, måndag, besöker infrastrukturministern Gävle och träffar företrädare för politik och näringsliv. Gävle kommun hamnar nästan längst ner i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat.

Enligt Liberalernas kommunalråd Helene Åkerlind, ansvarig för frågan, ska Gävle klättra till plats 100 innan mandatperiodens slut 2022. Det ser mörkt ut, man dalade från plats 254 till 273 mellan 2018 och 2019. Även Moderaternas kommunalråd William Elofsson säger att det behövs krafttag för att stärka företagsklimatet i kommunen och det är en tydlig prioritering för honom.

Ändå ska Liberalerna och Moderaterna rösta nej till en stor jobbskapande åtgärd i kommunen. Handelskammaren, Sandvik, Ovako, Ellevio med flera poängterar också att mer effekt behövs i regionen.

Det handlar om den vindkraftsetablering som man ska rösta om i kommunfullmäktige den 18 maj. Kommunen röstar då för eller emot att Mark- och miljödomstolen prövar frågan om vindkraftsetableringen, Utposten 1.

För Utposten 1 pratar vi om cirka 200 årsanställda under två års byggnation plus cirka 50 servicejobb. Därefter cirka 25 årsanställda per år när anläggningen är i drift. Dessutom möjliggör den här typen av satsningar elintensivt näringsliv som serverhallar, batteritillverkning och produktion av vätgas till hållbar stålproduktion som Ovako är först i världen med genom att värma stål med vätgas och på så sätt helt ta bort koldioxidutsläppen i valsningsprocessen.

I Europa är det tydligt hur havsbaserad vindkraft driver utveckling av näringslivet vilket påvisas av branschorganisationen Wind Europe. Jobbskapandet är än mer viktigt nu när vi ser effekterna som coronaviruset har på arbetsmarknaden.

Vi är ett entreprenöriellt bolag som fungerar som katalysator. Vi möjliggör vindkraftsprojekt på lämpliga platser utifrån ekonomi, teknik och miljö och vi ser att investerare står redo att investera i infrastruktur med fokus på hållbar samhällsutveckling. Ett exempel är Polhem Infra, som ägs av några av AP-fonderna.

Gävle kommun skriver i sitt näringslivsprogram att ”En konsekvens av detta är att politiska beslut fattade av Gävle kommun ska bedömas utifrån dess påverkan på näringslivet och näringslivsklimatet. Programmet utgår från det kommunövergripande målet: Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen”.

Det är lätt att slå fast mål, men dessa verkar Liberalerna och Moderaterna glömt bort när man nu vill säga nej till ett mer livskraftigt näringslivsklimat och många jobb i kommunen.

Mattias Wärn och Maria Brolin

grundare av Svea Vind Offshore