Debatt: Hög tid att ställa om för en bättre folkhälsa

På samma sätt som vi kan minska risken att smittas av covid-19 genom att exempelvis hålla avstånd och tvätta händer kan vi förebygga icke smittsamma sjukdomar genom goda levnadsvanor. Flera av de levnadsvanor som ökar risken att bli svårt sjuk i covid-19 är dessutom de som ökar risken för att insjukna i hjärt-kärlsjukdom och cancer.

Hjärt-kärlsjukdomar och cancer är de två främsta anledningarna till att dö för tidigt. Bara i Gävleborg avled mer än 1 700 personer till följd av dessa sjukdomar 2019.

Ökad fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor är en viktig förebyggande åtgärd. Fysisk aktivitet och mat påverkar oss från fosterstadiet till sista andetaget och hälsosamma levnadsvanor leder till bättre hälsa genom hela livet.

Men utvecklingen går åt fel håll: idag har över halva befolkningen (52 procent) övervikt eller fetma, många rör på sig allt mindre och minst 40 procent av svenskarna äter ohälsosamt.

Dessutom löper vissa grupper i samhället större risk att drabbas av ohälsa, vilket även coronapandemin tydligt påvisat. Skillnaderna i hälsa och levnadsvanor växer och syns till exempel mellan kvinnor och män samt socioekonomiska grupper över hela landet.

Folkhälsa handlar inte bara om individuella val kring kost och motion utan är nära förknippat med hur samhället är strukturerat. Våra möjligheter till hälsosamma val påverkas av yttre faktorer som omgivningen där vi bor och vilka finansiella resurser man har.

Det är hög tid att ställa om för en bättre folkhälsa för hela befolkningen och ge alla förutsättningar för en jämlik hälsa – oberoende av ålder, kön, socioekonomi eller funktionsnedsättning.

Därför lanserar nu Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden – Sveriges två största insamlingsorganisationer för forskning om våra stora folkhälsosjukdomar – initiativet "Folkhälsa för alla".

Initiativet syftar till att samla stöd för en nationell handlingsplan för ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor. Detta knyter även an till Sveriges genomförande folkhälsopolitiska mål såväl som Agenda 2030.

Enligt data från SCB finns det drygt 8 900 civilsamhällesorganisationer bara i Gävleborg. Vi vill uppmuntra er, universitet, privatpersoner och andra aktörer att skriva under "Folkhälsa för alla".

Tillsammans kan vi visa regeringen att det finns ett brett stöd och ett stort engagemang runt om i landet för att utforma en nationell handlingsplan, för ökad fysisk aktivitet och för bättre matvanor.

Kristina Sparreljung

generalsekreterare Hjärt-Lungfonden

Ulrika Årehed Kågström

generalsekreterare Cancerfonden

Hälsosamma matvanor

Ät minst 500 gram grönsaker, frukt och bär per dag. Det motsvarar ca två nävar grönsaker, rotfrukter, baljväxter och två frukter.

Välj fullkorn vad gäller pasta, bröd, mjöl och flingor.

Ät fisk och skaldjur 2-3 gånger per vecka.

Ät ett par matskedar osaltade nötter och frön per dag.

Byta hårda matfetter till oljor och andra mjuka fetter (t ex nyckelhålsmärkt smörgåsfett och flytande margarin).

Byt feta mejerivaror till mindre feta.

Ät mindre mängd kött och chark, max 500 gram kött i veckan. Endast en mindre del bör vara charkprodukter, som ofta innehåller mycket salt och mättat fett.

Håll igen på produkter med mycket socker och minska på saltet.

Välj nyckelhålsmärkta varor i butiken.

Fysisk aktivitet

Alla vuxna från 18 år och uppåt bör vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka. Aktiviteten bör spridas ut över flera av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter. Exempel på fysisk aktivitet som uppfyller rekommendationen är 30 minuters rask promenad fem dagar per vecka, 20-30 minuters löpning tre dagar per vecka eller en kombination av dessa.

Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras minst två gånger per vecka för flertalet av kroppens stora muskelgrupper. Vuxna över 65 år bör även träna balans.

Långvarigt stillasittande bör undvikas. Regelbundna korta pauser ("bensträckare") med någon form av muskelaktivitet under några minuter rekommenderas för dem som har stillasittande arbete eller sitter mycket på fritiden.

Alla barn och ungdomar 5-17 år bör vara fysiskt aktiva i mer än 60 minuter om dagen ägna sig åt pulshöjande aktiviteter minst tre gånger i veckan minst tre gånger i veckan ägna sig åt aktiviteter som belastar skelett och muskulatur.