Debatt: Lämpa inte över ansvaret för provtagning på regionerna

Sverige blev världsberömt i början på året när det stod klart hur många människor som dog på äldreboenden. Gamla dog under förödmjukande former och fick inte ta avsked av sina anhöriga. Anders Tegnell steg fram och tog en landsfaderlig roll och vi trodde på hans råd. I början var det ”flockimmunitet” som gällde och det allena saliggörande . Det övergav man tämligen snart. Löfven stod i bakgrunden och bockade. Nu är Tegnell så nära lockdown man kan komma och samhället är på väg att gå under.

Nu när det gått närmare ett år av pandemin så kan vi konstatera att man inte verkar ha lärt sig någonting när det gäller beredskap. När det är oerhört väsentligt att vi har testning så har inte de 21 regionerna lyckats bygga upp en provtagning som fungerar.

Åter är man tagen på sängen. Varken provtagning som ska skickas till labb eller snabbtest fungerar. Vem är ansvarig för det? Med stor sannolikhet Löfven. Han och hans regering måste väl se till att inte lämpa allt ansvar på de enskilda regionerna? Han skulle väl omgående sett till att organisera provtagning som fungerade över hela landet.

Varför inte åka runt med bussar överallt och se till att inte bara alla med symptom blev provtagna utan samtliga. Det borde ha varit lag på att man testade sig. Om alla testats en eller flera gånger måste det väl vara lättare med smittspårning.

Man måste inte vara Einstein för att komma på att fungerande provtagning är nyckeln till att få ordning på denna förbannade och förhatliga pandemi. Har man haft corona är man immun i vart fall några månader och har man konstaterat att så varit fallet så kan man ju arbeta och arbetsgivaren behöver inte vara orolig.

Ett litet bevis på det är väl bra och sedan provtagning bland riskgrupper som äldreboende och de på sjukhus kan ju inte skada. Dessutom är det ju totalt, totalt obegripligt att man blundar för att en väldig smitthärd inte försvinner. Nämligen de kanske 40 000-50 000 som är papperslösa och lever gömda.

Hur lätt har de att bli testade utan ID-handlingar och personnummer? Hur lätt kan inte de bilda kluster och smitta varandra och kanske dö helt i onödan. Är det en exceptionell situation så får man väl för guds skull börja med att ge dem minst sex månaders uppehållstillstånd så de kommer fram i ljuset och överlever vintern. Det kan bli fruktansvärt dyrt att bara lämna denna grupp åt sitt öde.

Nu ska alla lida för Löfvens och FHM:s tillkortakommanden genom att inte få igång provtagning på allvar och inte ha regler och skyddsutrustning som förhindrar att gamla ligger och dör. Det borde väl klarats av första månaden av pandemi.

Nu är det väl hög tid att Löfven och hans regering och allt folk runt omkring skärper sig och genom provtagning ser till att vi slipper ett nedstängt samhälle även om det kanske ”bara ” är till januari när vaccin synes vara på gång.

Löfven har enligt min uppfattning skött pandemin uruselt och han borde ha kastats ut för länge sedan men eftersom det är näst intill ogörligt så är det ju bättre att han ”pudlar näsan” och tar på sig ett massivt ansvar och ser till att lösa den uppkomna situationen.

Det är dags att kavla upp ärmarna och göra lite nytta. Det kan inte vara allmänheten som ska lösa Löfvens tillkortakommanden med regler som vi knappast haft om han och FHM hade tagit ett samlat grepp från första början. Så omöjligt kan det ju inte vara att stänga till Pandoras dödsbringande pandemiask.

Tryggve Emstedt

advokat sedan 1987