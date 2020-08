Debatt: Löfvens bidragsbomb måste stoppas på Harpsund

Corona-krisen övergår allt mer till en besvärlig arbetslöshetskris som får oerhört stora konsekvenser för svensk arbetsmarknad. Enbart i Gävleborgs län var knappt 16 000 inskrivna som arbetslösa i juni, en ökning med 24 procent på ett år. Var tredje ungdom i åldern 15 till 24 år är arbetslös. Och Sverige har enligt senaste statistiken från Eurostat den tredje högsta ungdomsarbetslösheten i hela EU och hamnar på jumboplats tillsammans med krisländer som Spanien och Grekland (!). Liksom mycket annat blev regeringens löfte om lägst arbetslöshet i EU ett flagrant misslyckande. Detta samtidigt som bärplockningsindustrin och andra gröna näringar undrar var de arbetssökande är.

Snart träffas regeringen för sin årliga kräftskiva på Harpsund för att diskutera förutsättningarna för nästa års statsbudget. Hur har regeringen prioriterat hittills under Corona-krisen? Många har ju ställt sitt hopp till att regeringen Löfven ska ordna fram fler jobb, men nu visar det sig att centrala åtgärder i själva verket ökar arbetslösheten (!). Hur är det möjligt? Saken är enkel: i två ”jobbpaket” har regeringen med stöd av C och L höjt bidragsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen under våren. Såväl takersättning som grundbelopp har ökat med över 30 procent. Samtidigt har A-kassan höjts efter 100 dagar.

Jag har bett riksdagens utredningstjänst (RUT) att utvärdera hur åtgärderna påverkar arbetslösheten. Resultatet är lika tydligt som det är chockerande: arbetslösheten ökar med motsvarande 40 000 fler arbetslösa om bidragsnivåerna blir permanenta. Det är lika många som antalet invånare i Alingsås, Enköping eller för den delen i Hudiksvall. LO-ledningen på Norra Bantorget hoppar jämfota av lycka, eftersom de velat införa bidragslinje för folk som inte jobbar ända sedan vi moderater införde arbetslinjen för tio år sedan. Nu har de sett till att S-regeringen prioriterat frågan medan all medieuppmärksamhet låg på hemresande Italien-resenärer. Men LO:s våta dröm är av allt att döma en pyrrhusseger. Segerns sötma kommer att övergå till gradvis ökande pina när arbetslöshetstalet cementeras på höga nivåer.

I SVT:s partiledardebatt (7/6) sa statsminister Stefan Löfven S att frågan om de chockhöjda bidragen kommer avgöras i statsbudgeten för nästa år. Frågan avgörs på Harpsund. C och L har nu ett ansvar att se till att arbetslinjen inte offras på Corona-krisens altare.

Vi moderater står upp för arbetslinjen och företagslinjen. Ungdomsarbetslösheten ska knäckas. Vi lämnar inte våra ungdomar i utanförskap och meningslöshet. Det ska alltid löna sig att arbeta istället för att uppbära bidrag. Annars kommer förutsättningarna för en gynnsam återhämtning kraftigt försämras.

Lars Beckman M

riksdagsledamot Gävleborg