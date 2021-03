Debatt: Nej till regeringens nya löntagarfond för 62 miljarder

Ju mer man sätter sig in i den LAS-partsöverenskommelse som statsministern och centerledaren jublade i falsett över i höstas, desto mer obegriplig blir den. Förändringarna av arbetsmarknadens spelregler har beskrivits av centerledaren som en ”liberal reformagenda”, men uppgörelsen liknar alltmer en korporativistisk sörja.

Under våren ska en statlig utredning sjösättas som ska ta fram skarpa förslag på hur facken ska kidnappa A-kassorna och till med reglera nivåer och villkor. Facken och JÖK-partiernas ombud på partssidan har kommit fram till att den sköts bäst av parterna. En fond om 62 miljarder kronor ska verka som en bottenplatta – det är lika mycket pengar som försvarsbudgeten kostar varje år. Det hävdas i förklädd kvasi-marxistisk anda att det förekommit en ”överfinansiering” de senaste tio åren som nu facken ska ta tillbaka.

Ekot från löntagarfondsdebatten hörs långa vägar. Här ska alltså fackliga ombud leka fondförvaltare och hantera en central grundbult i arbetslinjen. De senaste åren har vi mest fått höra om fackpamparnas flotta lyxresor till New York och extravaganta fester på Marholmen i fashionabla norra Stockholms skärgård. Nu ska sossarna, med stöd av C och L, ge samma personer fullt ansvar för centrala försäkringssystem för arbetslöshet. De liberala partierna har återigen blivit grundlurade.

Facken cashar in på kampanjstöden till Socialdemokraterna vilket är rationellt utifrån deras synvinkel, men är det bra för Sverige? Nej, vad som behövs är en tydlig moderat arbetslinje som stärker drivkrafter till arbete och en renodlad arbetslöshetsförsäkring fri från fackliga intressen. Flera aktuella granskningar har visat att facken sitter på dubbla stolar redan idag vad gäller myndighetsutövning och att kontrollen inte fungerar vad gäller krav och förväntningar på jobbsökandet.

Det finns dessutom en tentativ parlamentarisk majoritet i Sveriges riksdag som vill förstatliga systemet och göra arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk istället, vilket vore mer logiskt. Under varje sten som underbygger JÖK-juntans förslag på ny arbetsrätt och omställning finns extremt stora frågetecken som sopats under mattan under framställningen av den. Vi vet att ett friår smygs in för 17 miljarder kronor. Hur ska det finansieras?

Vi vet att flexibiliteten för småföretag att anställa försämras när visstidsanställningarna begränsas. Skulle inte småföretagen få det enklare att anställa? Och nu vet vi att centerledarens ”liberala reformagenda” blev en återgång till en ny löntagarfond i sann Rehn-Meidner anda, en tidsresa 40 år tillbaka i tiden.

Det här duger inte. Gör om och gör rätt.

Lars Beckman, M

riksdagsledamot Gävleborgs län