Debatt: Pandemin slår hårt mot kvinnors och barns trygghet

Utsatthet, isolering och våld ökar under pandemin när hemmet inte bara blir platsen för boende utan också arbete och fritid. Friheten för många kvinnor inskränks. Kvinnor i destruktiva relationer med män får inte chans att ta sig ut och be om hjälp. De blir fast i en redan konfliktfylld sfär.

Den ekonomiska nedgång vi bevittnat innebär också att många förlorat sina arbeten. Friheten att själv forma sitt liv och stå för sin levnad har brutits. I andra fall har mannens förlust av inkomst gått ut över kvinnan.

Hedersvåld har tenderat att öka. Kvinnor som redan hade svårt att lämna hemmet utan sällskap eller lov har blivit än mer fast i hedersförtryck. Myndigheternas totala fokus på pandemin gör också att uppsökande verksamhet och liknande i stort sett uteblir.

Våldet mot kvinnor ökar under pandemin enligt siffror från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Första halvåret 2020 ökade antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor med fyra procent i jämförelse med samma period 2019. Redan under april 2020 uppvisades dystra i siffror i Europa. Samtal till hjälplinjer ökade med 60 procent under månaden.

För barn som far illa är sifforna än dystrare. Socialstyrelsen redovisar att orosanmälningarna om barn som far illa har ökat med fem procent under pandemin, detta efter en undersökning i 56 kommuner.

Friheten att forma sitt eget liv är grundläggande inte bara i den moderata ideologin men även i det svenska samhället. Den friheten saknas för allt för många kvinnor och unga. Hedersförtryck och våldet mot kvinnor och barn är inte bara oacceptabelt utan ett svek så länge det fortgår i vårt samhälle.

Moderaterna vill att det ska vara obligatorisk häktning för personer misstänkta för grov kvinnofridskränkning. Dessutom ska fler fall av kvinnovåld ska leda till utvisning. Fler förebyggande åtgärder ska prioriteras. Kontaktförbud ska innebära fotboja direkt, inte som i dag först efter att kontaktförbudet brutits.

Pandemin har varit ett hårt slag mot många. Det kommer vi inte sluta tala om – eller agera mot.

Eva Marja Andersson

ordförande för Moderaterna i Gävle