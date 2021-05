Debatt: Rädda hästen och andra djur från konsumentköplagen

Riksdag och regering har under många år jobbat för att djuren ska räddas från konsumentköplagen, KKL, och slippa riskera en för tidig död. Sverige har även drivit frågan på EU nivå och det är nu möjligt att undanta levande djur från KKL genom nationellt beslut. Det är med frustration och bestörtning som Moderaterna nu inser att regeringen inte tänker följa utfallet av sitt eget arbete och undanta hästen från KKL!

KKL är framtagen för att stärka konsumentens roll gentemot näringsidkaren och lagen fungerar bra för varor. Men att jämföra en häst med ett kylskåp blir inte bra och lagen är processdrivande för att det uppstår tolkningar och en stor rättsosäkerhet. Dessutom är KKL till nackdel för privatpersoner eftersom de får svårare med att få hjälp med handel av häst av hästkunniga människor som har företag, eftersom dessa riskerar bli stämda i enlighet med KKL. Även stuterier och andra hästföretagare undviker att sälja till privatpersoner eftersom lagen anses så pass rättsosäker.

KKL leder till att privatpersoner inte får tillgång till bra hästar och vid köp av häst undviker hästkunniga människor med företag att hjälpa till.

Några brister med KKL är att den ger sex månaders omvänd bevisbörda. Med det menas att skador som uppkommer inom sex månader efter köpet ska anses funnits vid köpet.

Det här leder till att hästen kan brukas oansvarigt, ridas för hårt och skötas illa, allt på säljarens ansvar. Tyvärr ser vi alltför många som tävlar och tränar hästar alldeles för mycket direkt efter köpet utan att först ge hästen grundläggande träning samt bygga upp kondition och muskler.

Att byta miljö för en häst är mycket omvälvande och kan även vara dramatiskt, och det behövs god tid för tillvänjning av nya rutiner, nytt stall och träningsupplägg. Inte minst i Gävleborg som är ett hästlän!

En vara är enligt KKL ny och finns det fel ska dessa åtgärdas av säljare alternativt levereras en ny vara. En häst är alltid per definition en begagnad vara. KKL ger en möjlighet att reklamera felaktig vara upp till 3 år, vilket är väldigt lång tid. Lagen går heller inte att avtala bort utan är tvingande. Så parterna kan vara överens vid köpet och ändå ger KKL köparen lagrum för tvist. Ser lång dokumentation från säljaren som vänder ut och in på sig själv för att beskriva all historik om hästen men som ändå blir överkörd av lagstiftningen.

I handel av häst är det inte givet så att det är säljaren som är den starkare parten utan oftast är parterna jämna eller så kan faktiskt köparen vara den starkare både kunskapsmässigt och ekonomiskt.

Oseriösa säljare regleras bra i köplagen och det stärker privatpersoner om de kan få hjälp av hästkunniga personer med företag i handel av häst. Vi ser gärna som Sverige hästparti ett framtaget och tvingande standardavtal med tydliga instruktioner om vad som gäller avseende information och undersökningsplikt samt veterinärbesiktning.

Dags att rädda hästen från konsumentköplagen!

Lars Beckman, M

riksdagsledamot Gävleborg

Sofia Westergren, M

riksdagsledamot och ryttarmamma med hästgård