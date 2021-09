Debatt: S i Gävle kommun bör rösta på M i regionen

I en debattartikel skriver kommunalråden Åsa Wiklund Lång (S) och Jörgen Edsvik (S) i Gävle om hur viktig basindustrin är för Gävle och Gävleborg och påstår också att denna syn är någonting som skiljer socialdemokraterna från moderaterna. Mer passande vore om de riktade denna debattartikel mot sina egna partimedlemmar i Region Gävleborg. För oss moderater har basindustrin en självklar och oerhört viktig roll. Det är glädjande att se att Gävle kommuns socialdemokrater delar vår uppfattning kring hur viktig basindustrin är för länet, denna bild verkar dock inte delas av socialdemokraterna i regionen. Man har till och med uttryckt från S-styrda Region Gävleborg att det vore bättre för Gävleborgs klimatavtryck om Ovako stängde ned sin verksamhet vilket är skrämmande.

På samma sätt som vi moderater värnar gamla traditioner välkomnar vi också nya etableringar. En av de största etableringarna i Gävle och Gävleborg under överskådlig tid; Microsoft, kom till under en moderat ledning i Gävle kommun. Socialdemokraterna i Gävle kommun har istället en historia av nedläggning, ta Läkerolfabriken och Ericsson som exempel som båda lades ner under socialdemokraternas tid vid makten.

Vidare skriver Åsa och Jörgen också om att ”konservera den höga arbetslösheten i Gävleborg” vilket är intressant då det är precis det som har hänt under 100 år av socialdemokratiskt styre i regionen. Därför vore det passande om socialdemokraterna i Gävle kommun riktar sin kritik mot sina partikollegor som styr i Region Gävleborg och rannsakar sitt eget parti.

Vi betvivlar faktiskt inte S-kommunalråden i Gävles goda intentioner, vi hyser dock starkt tvivel för att deras kollegor i regionen delar dem. Av Åsa och Jörgens debattartikel att döma verkar de eftersträva samma förändring i Region Gävleborg som oss. Ett tips är då att rösta på ett parti som har kraft att leda i valet 2022. Vi verkar vara överens om att det krävs en förändring.

Patrik Stenvard (M)

Regionråd i opposition

Alexander Hägg (M)

Regionråd i opposition