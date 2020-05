Debatt: Se över gymnasielagen, utvisa inte de ensamkommande

Vi har utbildat dem så att de kan leva och bidra i ett land med en demografi som gör att vi borde glädjas över alla ungdomar som flyttar hit. Det är inhumant och ovärdigt ett land som Sverige att utvisa ungdomar som har tillbringat snart fem år i landet.

Kraven för att få uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen var orimliga redan från början, krav som i pandemins kölvatten blivit i princip omöjliga att uppfylla. Detta samtidigt som jord- och skogsbruk, hemtjänst och vård har stora rekryteringsproblem. Ungdomar som har uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen riskerar att utvisas även om de arbetar inom dessa bristyrken, eftersom det ofta är timanställningar och säsongsarbeten som erbjuds och som inte ger grund för uppehållstillstånd.

Ett av flera problem är domstolarnas långa handläggningstider. Vissa ungdomar riskerar att sluta gymnasiet utan att deras ansökan hunnit handläggas, en risk som har ökat eftersom domstolarnas arbete avstannat på grund av pandemin. Vad som händer för dessa ungdomar är inte reglerat i gymnasielagen.

Det är dags för regering och riksdag att visa en pragmatisk inställning och se till att lagen gör det den var tänkt att göra, nämligen att ge en plats i vårt land för de ungdomar som studerat här. Om ingenting görs riskerar många färdigutbildade ungdomar att utvisas under året. Om de inte får uppehållstillstånd så riskerar de att drivas in i ett skuggsamhälle där de tvingas ta svarta arbeten utan avtal och lagar, vilket skapar stora problem i våra kommuner.

Visst var det tufft i kommunerna under flyktingkrisen 2015, men vi löste utmaningarna tillsammans. Vi har jobbat hårt med att göra dessa ungdomar till en del av vårt lokalsamhälle och vill inte avstå från den resurs de utgör. Lagstiftningen måste ändras innan gällande regler gör att de utvisas. Bevilja permanenta uppehållstillstånd till alla ensamkommande ungdomar som sökte asyl innan den tillfälliga lagen trädde i kraft 20 juli 2016!

Undertecknare:

Peter Åkerström, KD, Hudiksvall, Jennie Forsblom, KD, Ovanåker, Annika Sjögren, KD, Hofors, Anders Ramstrand, KD, Söderhamn, Patric Jonsson, KD, Nordanstig, Anders Bergsten, KD, Bollnäs, Lars Österberg, KD, Hudiksvall, Kent Sjöberg, KD, Hudiksvall, Erik Holmstig, C, Gävle, Hans Larsson, C, Hofors, Therese Metz, MP, Gävle, Niels Hebert, MP, Ockelbo, Rejn Karlgren, MP, Sandviken, Lillemor Mauritzdotter Nylén, V, Sandviken, Mikael Löthstam, S, Hudiksvall, Håkan Englund, S, Ovanåker, Marie Centerwall, S, Bollnäs, Ola Wigg, S, Nordanstig, Caroline Schmidt, C, Hudiksvall, John-Erik Jansson, C, Söderhamn, Bo Nilsson, S, Hudiksvall, Bengt-Olov Renöfält, C, Bollnäs, John-Erik Jansson, C, Söderhamn, Carina Olsson, C, Nordanstig, Hans Jonsson, C, Ovanåker, Sören Görgård, C, Ljusdal, Magnus Svensson, C, Söderhamn, Marit Rempling, C, Ockelbo, Carl-Ewert Olsson, C, Sandviken, Lars Sjögren, L, Hudiksvall, Andréa Bromhed, MP, Hudiksvall, Charliene Kiffer Goude, V, Hudiksvall, Petter Bykvist, V, Nordanstig, Anton Larsson, V, Söderhamn, Joann Ling, MP, Söderhamn, Karin Jansson, MP, Ljusdal, Britt-Marie Rosenqvist, MP, Bollnäs, Lena Svahn, MP, Ljusdal