Debatt: Självklart ska våra seniorer få sina behov tillgodosedda

I Gävle kommun kan den enskilde att själv välja utförare inom kommunal eller privat regi utifrån vad som finns upphandlat. Det är det system som finns och vi vill inte ändra på det. Majoriteten vill tvärtom att valfriheten ska bli större. Så blir det också, nu när två nya boenden öppnar i vår kommun.

Vi är i ett läge där 174 nya lägenheter i vård- och omsorgsboenden byggs. Det är en värdefull tillgång. Samtidigt skapar detta i nuläget ett överskott av boendeplatser.

Det är ett ovanligt fenomen och något vi måste förhålla oss till. Det gör vi genom att, enligt nämndens boendeplan, ge tydliga besked till alla berörda om hur många platser kommunen vill ta i anspråk för att möta det behov som finns. Detta är viktigt, inte minst för att ge rimliga planeringsförutsättningar för de privata aktörerna.

Boendeplanen visar kommunens förväntade behov av särskilda boendeplatser under året, samt hur behovet ser ut att utvecklas under kommande år. Planen har antagits av samtliga partier i nämnden, som därför alla har ett ansvar för att genomföra den. Boendeplanen säger att vi under 2020 kommer att behöva utöka antalet vård- och omsorgsplatser, vilket vi också gör. Det är en naturlig följd av att behoven av omsorg ökar.

Skulle det i framtiden visa sig att planen av något skäl inte håller så kommer nämnden självklart att revidera planen och ta ett nytt beslut.

Elisabeth Carlson Cederholm, C

ordförande omvårdnadsnämnden

Jan-Henrik Sandberg, S

förste vice ordförande omvårdnadsnämnden