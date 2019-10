Debatt: Skattereformerna som kan lyfta svensk ekonomi ur stagnation

Trots att Sverige ligger i topp när det gäller kunskapsintensiva jobb inom EU är tillväxten mycket låg. Sverige ligger nära nolltillväxt, 0,3 procent per capita, under 2019. Det är långt under den historiska tillväxtnivån på drygt två procent i snitt per år. Samtidigt är kronan oerhört svag, skriver Christian Ekström och Nima Sanandaji.