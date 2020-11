Debatt: Stoppa våld och övergrepp mot kvinnor och flickor

Lärare, skolpersonal och socialtjänst måste agera när de misstänker att barn far illa. Barn måste redan i förskolan få veta att det är förbjudet att misshandla någon. Flickor måste känna till vart de kan vända sig om de misstänker att de ska giftas bort. Vi medborgare måste våga agera om vi misstänker att någon utsätts för våld. Vi måste våga göra orosanmälan till socialnämnden om vi misstänker att barn far illa.

Barnäktenskap och tvångsäktenskap innebär att flickor inte har möjlighet att påverka sin framtid – så även i vårt land. Att giftas bort som barn är nästan alltid förknippat med olika lidanden, fysiskt, psykiskt, socialt och sexuellt.

När ett samhälle stängs ner ökar våldet, eftersom utsatta personer ofta inte kan eller vågar söka hjälp. Kvinnor och barn riskerar att utsättas för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och sexuellt våld.

Zonta International uppmärksammar problemen under kampanjen "Zonta says NO to violence against women" (Zonta säger nej till våld mot kvinnor). Den sammanfaller i tid med FN:s 16 dagar långa kampanj mot könsbaserat våld. Start 25 november, internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, avslut den 10 december, internationella dagen för mänskliga rättigheter.

Statistiskt utsätts var tredje kvinna för fysiskt eller sexuellt våld. Låt 16 dagar mot kvinnovåld bli 365 dagar med kvinnofrid. Tillsammans kan vi förändra! Hjälper du till?

Kristina Mickelsson

president Gävle Zontaklubb