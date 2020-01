Debatt: Sverige behöver ett nytt ledarskap!

I dagens Sverige kan en falsk officer få en rad hemliga tjänster inom försvaret, en kriminell ha sju olika identiteter eller vapen stjälas från regeringskansliet. Hur det är att knäcka brottsligheten förstår åtminstone inte jag.

När det gäller tillväxt är prognosen för Sverige den i särklass sämsta inom EU och samtidigt lovar återigen regering att ordna till saker, denna gång välfärden men det lär enligt regeringens arbetssätt och ordning bli tvärtom.

Regeringen har under åren även skapat meningslösa aktiviteter som under ett påhittat koldioxid relaterat klimathot bara är tänkta att pungslå svenskarna, i förlängningen förstatliga befolkningens ägande samt transformera det svenska samhället till ett energimässigt u-land.

En ökning av jordens temperatur är beroende av många andra och troligen större faktorer än mänskligt orsakad koldioxid såsom solens aktivitet, fördelningen av atmosfärisk vattenånga och moln, atmosfäriska- och ocean-cirkulationsmönster, vulkaners aktivitet och förändringar i jordens omloppsbana. Men för regeringen, och många andra, ligger skillnaden i att koldioxid är beskattningsbart och maktkoncentrerande medan naturlig påverkan saknar beskattningsmöjlighet.

Regeringen skulle i stället kunna ta upp de cirka 23 000 kvickslivertunnor som ligger i Östersjön. Men det är klart – vad är väl gifttunnor i Östersjön jämfört med svenska sugrör i asiatiska vatten?

Den moderna människan har de senaste 200 000 åren funnits på jorden och för 99,9 procent av den tiden har vi levt i ignorans, fattigdom och elände. Tack vare industrialiseringen och handel har världen mirakulöst förbättrats – det vill uppenbarligen regeringen med sina tre stödpartier ändra på!

Donald Trumps världskända uttalande, “last night in Sweden”, har tyvärr blivit en realitet som måste ändras och det enda sätt det kan ändra på är via ett nyval – Löfvens regering visar med all tydlighet att de inte kan leda Sverige in i framtiden!

Stig Mörtman, M

Ockelbo