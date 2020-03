Debatt: Sverige borde ha en vinterväghållning i världsklass

För svenska åkeriföretag är vintern intimt förknippad med ett tungt arbetsmiljöproblem: halka. Ishalka, blixthalka, svarthalka. Ibland med dödsolyckor som följd. Alltid med enorma ekonomiska förluster för samhället.

Det finns lösningar som kan spara liv. Det finns resurser. Kommer vi tillrätta med problemet minskar också förseningar och förluster till följd av transporter som uteblir till sjukhus, livsmedelsbutiker och industrier. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap stannar samhället efter bara några dagar utan lastbilar. Men vi kan bättre. Vi behöver inte hamna där.

Snöröjningen måste kopplas loss från övrigt vägunderhåll. Snöröjningen måste prioriteras som en akut åtgärd.

Det är dags att teckna avtal direkt med åkeriföretagen och kringgå de större byggbolagen. Upphandla direkt från oss.

Vägen är vår arbetsplats. Därför drabbas vi absolut hårdast av bristande vinterväghållning. Samtidigt är det också vi som utför vinterväghållning. I en bransch som är så snabb som vår, är det frustrerande att se snön falla utanför fönstret utan att kunna agera. Ju längre tid som går efter att snön börjat falla och vägen röjs, desto värre blir problemen. Att agera snabbt är nyckeln för en välfungerande vinterväghållning.

Det blir svårare och svårare att hitta resurser för en acceptabel vinterväghållning. Snöröjningen är en liten del av helhetsavtalet i drift av vägen. Byggbolaget med helhetsansvar bestämmer vilka åtgärder som ska utföras och när. Åkeriföretagen hade prioriterat annorlunda och vill eller kan inte ta ansvar för en bristfällig vinterväghållning. De åkerier som normalt sett utfört vinterväghållning, tackar nej eller avsäger sig uppdraget eftersom det blir nästintill omöjligt att utföra.

Att tid är pengar kanske inte stämmer bättre i någon bransch. Trenden är att arbeta med gods enligt principen ”just in time”: en lagerlös produktion. Filosofin för tillverkning är att råvaror och färdiga varor ska finnas på plats just då de behövs. Lagret ligger på vägen. Så även kapitalet. Med just in time blir samhället än mer beroende av snabba och smidiga transporter.

Idén är att åkeriföretag ska kunna lämna anbud på akuta åtgärder. Snöfall är inte planerat och kräver en akut åtgärd.

Vädrets makter går inte att gardera sig emot eller försäkra bort. Däremot kan vi hantera ett icke planerat snöfall, om vi låter åkeriföretag lämna anbud på akuta åtgärder. En fungerande väg är viktigare för oss än för någon annan, och vi har expertisen och resurserna för att röja den. Låt oss utföra vinterväghållning så som det görs bäst – då det behövs.

Vi svenskar är vana vid att sträcka på oss i internationella sammanhang. Vi lever i ett land med snö, is och kyla under stora delar av året. Många av oss bor och arbetar norr om polcirkeln. Är det något vi svenskar kan, är det att leva i vinter. Varför ska vi inte ha en vinterväghållning i världsklass?

Sveriges Åkeriföretag Gävleborg

Carina Ahlfeldt

regionchef

Carina Jakobsson

ordförande