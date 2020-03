Debatt: V, S, MP och C slänger landsbygden under bussen

Det ekonomiska läget i Region Gävleborg har resulterat i att de behöver strama åt sina kostnader. Till exempel har hållbarhetsnämnden, som bland annat ansvarar för kollektivtrafiken, haft svårt att klara sin budget. Därför kom de styrande partierna V, S, MP och C under 2019 med ett sparprogram för kollektivtrafiken. Detta resulterade i dyrare biljetter, försämrade rabatter för ungdomar och pensionärer samt minskade möjligheter för kompensation vid förseningar.

Det visade sig att dessa åtgärder inte räckte och i förra veckan presenterades därav ett nytt sparförslag. Denna gång är tanken att man ska minska utbudet av kollektivtrafik genom attsex busslinjer – tre i Gästrikland och tre i Hälsingland – avvecklas med förhoppningen att detta ska spara Regionen tio miljoner kronor per år.

Region Gävleborg skriver i sin Trafikplan 2021 att "En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar utveckling i hela Gävleborg. Kollektivtrafiken möjliggör på ett klimatsmart sätt studier och arbete på andra orter…”.

Trots detta tycker alltså V, S, MP och C att det är fullt rimligt att höja biljettpriser och minska möjligheterna att åka kollektivt. Detta får oss att undra varför V, S, MP och C motverkar förutsättningarna för en hållbar utveckling i hela Gävleborg? Hur kommer det sig att V, S, MP och C vill försvåra möjligheterna till studier och arbete på andra orter?

Vi ska även komma ihåg att samtidigt som resorna blir dyrare och riskerar att bli färre har V, S, MP och C valt att bussarna ska vara reklamfria och därmed frånsagt sig intäkter på ungefär 20 miljoner kronor. Förutom att beslutet är ren symbolpolitik är det en käftsmäll mot alla de människor som nu riskerar att stå utan kollektivtrafik.

Vi i KDU Gävleborg förstår att människor blir upprörda.

Vi är övertygade om att de personer som berörs av nedläggningarna hellre har en buss fylld med reklam att åka med än en reklamfri buss man inte får åka med.

Vi är övertygade om att de studenter och pensionärer som kämpar för att få ekonomin att gå ihop inte har några problem med reklam på bussen om det innebär att de får betala några kronor mindre för sina biljetter.

Det är minst sagt beklagligt att den landsbygdsfientliga politik som drivs av samma partier på riksnivå även nått vår region. För hur är det tänkt att människor ska kunna leva utanför storstäderna när bensinpriserna höjs och kollektivtrafiken minskar?

Vi i KDU kommer att fortsätta kämpa för att hela Gävleborg ska leva!

KDU Gävleborg

Emil Hansson, ordförande

Benjamin Jiang, vice ordförande

Jennifer Törnros

Olof Bång

Kayla Nikuze Nahayo,

Ole Fredholm

Deborah Ishimwe